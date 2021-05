Nezvyčajný párik, za ktorým sa všetci otáčajú: Takýto vekový rozdiel medzi partnermi ste ešte nevideli!

Hovorí sa, že láska nepozná vek. Mladá žena si však vybrala za partnera muža, ktorý je vo veku jej babičky.

Ako píše portál The Sun, iba 28-ročná Kelsey Hopeful sa zahľadela do 76-ročného muža menom Guy BonGiovanni. Všetko to začalo hneď na prvej hodine jógy, na ktorú sa zapísala len preto, lebo chcela vyskúšať niečo nové. Už počas cvičenia nadviazali očný kontakt, no na konci hodiny sa jej Guy konečne prihovoril a obaja sa spolu rozprávali ďalšie dve hodiny po skončení lekcie. Bola medzi nimi okamžitá príťažlivosť, no láska na prvý pohľad to vraj nebola. „Najskôr ma lákal zvuk jeho hlasu a schopnosť rozprávať príbeh. Mohla som ho počúvať celé hodiny,“ prezradila Kelsey.

Ich vzťah však napriek tomu, že sa veľmi ľúbia, zo začiatku tajili, pretože sa báli negatívnych reakcií ich okolia. Keďže je u nich neuveriteľný 48-ročný vekový rozdiel, najťažšie bolo pre mladú ženu informovať o tomto nezvyčajnom vzťahu jej vlastnú babku, ktorá je stará rovnako ako jej nový priateľ. Sama totiž milovala o 18 rokov staršieho muža, ktorý zomrel pred 26-timi rokmi a doteraz sa poriadne nezmierila s jeho smrťou. „V puberte sa mi zdôverila, že si občas želala, aby si mohla nájsť spoločníka, ktorý by s ňou strávil viac času. Myslím, že som cítila, že budem presne ako ona, s jedinou láskou v mojom živote,“ priznala.

Aj keď sú do seba zamilovaní, Kelsey neustále myslí na to, že spolu nebudú môcť zostarnúť. „Teraz mu hovorievam, keď má strach z toho, že ho stratím, pretože v jeden deň príde čas, kedy so mnou nebude a chcem, aby vedel, že som bola vždy otvorená a úprimná a aby cítil to, že som si ho cenila a ľúbila. Modlím sa za neho každý deň,“ uviedla Kelsey. Mladá žena si je vedomá toho, že keď sú niekde spolu, ľudia si pravdepodobne myslia, že je jeho opatrovateľkou. Dodáva však, že aj keď ich milostný vzťah priznajú, zatiaľ sa stretli len s porozumením.

„Je nám lepšie spolu a myslím si, že to ľudia cítia, keď nás stretnú a uvidia, akí sme šťastní,“ tvrdí zamilovaná žena. Kelsey sa snaží vidieť na ich vzťahu len pozitíva a je toho názoru, že najväčšia výhoda takéhoto obrovského vekového rozdielu je to, že sa obaja naučili viac si vážiť každú sekundu, kedy sú spolu. Dvojica momentálne uvažuje aj o spoločnej svadbe. „Je najdôležitejšou osobou v mojom živote a najlepším príkladom toho, ako starnúť zdravo a byť šťastný v ktorejkoľvek fáze života,“ dodala na záver.