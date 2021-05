Odvážne vyjadrenie premiéra Babiša: Od tohto mesiaca sa budú v Česku očkovať aj ľudia nad 16 rokov!

Ľudia nad 50 rokov sa na očkovanie proti novému koronavírusu budú môcť zaregistrovať od stredy 5. mája. Od začiatku júna by tak mohli urobiť už všetci ľudia starší ako 16 rokov.

Vo svojej pravidelnej nedeľnej videorelácii s názvom Čau, lidi to oznámil český premiér Andrej Babiš, ktorého citoval spravodajský portál iDNES.cz. V skupine nad 50 rokov ide približne o 690 tisíc ľudí, píše iDNES.

Podľa Babiša dostalo v ČR druhú dávku protikoronavírusovej vakcíny už viac ako milión ľudí. "Očkujeme stále lepšie, zrýchľujeme a dúfajme, že 1. júna spustíme (očkovanie) pre všetky vekové kategórie," povedal premiér. Dodal, že v Česku môžu "každý týždeň spúšťať očkovanie pre ďalšiu vekovú kategóriu".

Dokopy podľa Babiša ČR objednala 27 miliónov vakcín, z toho 14 miliónov od konzorcia Pfizer/BioNTech Zopakoval, že očkovanie, ktoré je dobrovoľné, je jediným riešením koronavírusovej pandémie.

Ministri majú podľa premiéra za úlohu predložiť plán pre úplný návrat detí do škôl. Vo štvrtok totiž vláda na mimoriadnom rokovaní rozhodla, že od pondelka 3. mája sa vracajú do škôl žiaci druhého stupňa v siedmich krajoch - v Prahe, Stredočeskom, Plzeňskom, Karlovarskom, Libereckom, Královohradeckom a v Pardubickom kraji. Ich návrat do škôl bude prebiehať na základe rotačnej výučby s pravidelným striedaním tried na prezenčnom a dištančnom vyučovaní.

Od pondelka sa v týchto krajoch obnoví aj výučba v materských školách. Otvoria sa tam aj holičstvá, kaderníctva či pedikúry. Zákazníci ale budú potrebovať buď negatívny test na covid alebo potvdenie o očkovaní či o prekonaní tejto nákazy v posledných 90 dňoch, pripomína iDNES.