Ronaldo stále rieši sexuálnu kauzu z minulosti: Američanka žiada obrovský balík peňaží

Celý prípad sa ťahá už viac ako 12 rokov! Cristiano Ronaldo (36) opakuje, že Američanku Kathryn Mayorgovú neznásilnil, no ona od neho žiada brutálnu sumu.

Kauza sa znovu objavili teraz, keď žalobca stanovil „bolestné“ pre exmodelku na 56 mil. libier, t.j. Viac ako 64 mil. eur.

Všetko sa udialo ešte v r. 2009, keď mal hviezdny Portugalčan v hotelovej izbe v Las Vegas znásilniť Kathryn Mayorgovú. Jej advokát teraz vyrukoval s vyššie uvedenou sumou s tým, že by to bolo „...za bolesť a utrpenie, ktoré prežila,“ cituje žalobcu server mirror.co.uk.

Tá suma je aj na zazobaného Ronalda viac ako dosť! Vlastne sú to je dve ročné gáže v Juventuse, a to on rozhodne platiť nechce! A tvrdí to, čo už vyhlásil v roku 2018, keď sa svet prvý raz dozvedel o celej sexuálnej kauze. „Rázne odmietam všetky obvinenia. A najmä to, že by som niekoho znásilnil. To sa prieči všetkému, čo uznávam a verím,“ vyhlásil Portugalčan, ktorý neverí svedeckým výpovediam vraj 60 ľudí, ktoré zozbieral tím Mayorgovej právnikov. Iný britský portál dailystar.co.uk pridal aj niekoľko mien z toho zoznamu. Údajne sú medzi nimi o.i. aj šéf Juventus Andrea Agnelli, Ronaldov agent Jorge Mendes a Ronaldov právny porada Andy Quinn.