Herec Maroš Kramár (62) sa prehupol do nového roka svojho života. Pred pár dňami totiž oslavoval svoje 62. narodeniny.

Kto by však po uvoľnených protipandemických opatreniach čakal, že si Maroš vyrazí do mesta s priateľmi nahodený do gala, ten by sa mýlil. Narodeniny totiž oslávil doma vo svojej vile pri jazere v teplákoch a v domáckej atmosfére. Nechýbala torta ani balóny, s ktorými s úsmevom zapózoval.