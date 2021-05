Malachovského kšeft v Markíze: Nasťahoval sa do obľúbeného seriálu

Herec Sväťo Malachovský (48) je na televíznych obrazovkách osvedčenou tvárou.

Užíva si predovšetkým komediálne postavy, ktoré sa mu darí stvárňovať ako na Jojke, tak aj v konkurenčnej Markíze. Herec si ďalší takýto prechod doprial len nedávno. Po kontroverznej historickej komédii Uhorčík sa umelec utáboril v osvedčenej Hornej Dolnej.

Práve vysielané časti Hornej Dolnej majú tú výhodu, že sa stihli natočiť v minulom roku počas pandemicky umiernenej jari a leta, keď koronavírus na Slovensku neúradoval v takej sile. Markíza vtedy do seriálu naverbovala novú tvár - Sväťa Malachovského, ktorého diváci môžu na obrazovkách vidieť v plnej paráde až teraz.

„Do Hornej Dolnej som naskočil zhruba pred rokom. Je to úplne perfektné, veľmi si to užívam,“ zdôveril sa pre Nový Čas herec, ktorý tak mal to šťastie, že mohol ešte natáčať aj so zosnulým Štefanom Kožkom († 66). „Oslovila ma Markíza, že či by som do toho nešiel. Ten lesník bola spočiatku epizódna postava, ale postupne ju rozpisujú,“ chváli sa Sväťo, ktoý sa tak stal seriálovou stálicou. „Postava Sväťa Malachovského sa v Hornej Dolnej ujala a diváci ho tak budú v obľúbenom seriáli vídať pravidelne,“ informovala Nový Čas PR manažérka TV Markíza Lenka Horáková.