Zvýšia sa detské prídavky až na 200 eur? S Matovičovým nápadom nesúhlasia ani jeho koaliční partneri

V koalícii sa zrejme črtá ďalší spor. Minister financií Igor Matovič začal cez víkend hovoriť o chystaných veľkých zmenách prorodinnej politiky svojej vlády a o tom, že by chcel výrazne zvýšiť podporu pôrodnosti.

Detské prídavky by sa mali zvýšiť až na 200 eur mesačne! A kde na to štát vezme? Napríklad zvýšením DPH až na 25 %. To sa však nepáči koaličným partnerom OĽaNO.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Minister financií v sobotu zverejnil na sociálnych sieťach status, ktorým poriadne zamotal hlavy ekonomickým odborníkom. Expremiér píše o tom, že Slovensko sa postupne stáva najrýchlejšie starnúcou krajinou EÚ, čo treba podľa neho urgentne riešiť. „Postupne budú medzi dôchodcov pribúdať húfy ‚Husákových detí‘, ale medzi pracujúcich bude pribúdať výrazne menej mladých ľudí. A to je z pohľadu verejných financií zásadný problém,“ píše Matovič. Ako to chce expremiér riešiť?

„Ja pripravím plán finančný a vy zatiaľ nezabúdajte na podstatné – milujte sa a množte sa,“ odkazuje expremiér svojím typickým štýlom občanom. Hoci o konkrétnych opatreniach Matovič nepíše, už dlhšie sa v koalícii šepká o tom, že by chcel rapídne zvýšiť prídavky na deti. Podľa Denníka N jeho plán spočíva vo zvýšení prídavkov približne na 200 eur mesačne na každé nezaopatrené dieťa. Kde na to hľadať peniaze? V tom vidí problém aj samotný Matovič.

„Ak vychádzam z predpokladu, že cesta vyšším zadlžením bude zarúbaná, migrantov nechceme, kradnúť sa nebude a šetriť už nebude kde, tak jediný zdroj na financovanie viac dôchodkov z menej miezd budú vyššie dane a odvody. Hm, Hlava 22,“ píše minister financií.

Matovič by chcel údajne tieto zmeny financovať najmä rapídnym zvyšovaním DPH zo súčasných 20 až na 25 percent. Čo si o tom myslia jeho koaliční partneri? Predseda koaličnej SaS a minister hospodárstva Richard Sulík sa netají tým, že je absolútne proti takémuto scenáru. „Tento nápad považujem za nevyzretý, ani zďaleka nie je domyslený a v prvom rade je absolútne nereálny,“ vyjadril sa Sulík pre Nový Čas.

SaS podľa neho bude na koaličnej rade vetovať akýkoľvek návrh na zvýšenie DPH. Podobný názor má aj ďalší Matovičov koaličný partner - strana Za ľudí. „Taký návrh v koalícii nebol. Nepodporíme ho,“ povedala v nedeľu v relácii V politike televízie TA3 predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová.

Samotný Matovič však, zdá sa, na svojom návrhu trvá a nemieni ustúpiť. V sobotu večer zverejnil na sociálnej sieti ďalší status, v ktorom sa stavia opäť do roly obhajcu chudobných a čestných ľudí proti zbohatlíkom a špekulantom. „Rodiny si mimoriadnu pomoc zaslúžia. Bez ohľadu na to, či sa to páči snobovi, ktorý si s pôžitkom rád vychutnáva kaviár. Bez ohľadu na to, či sa to páči zlodejovi, čo nikdy neplatil dane, ale býva v miliónovej vile,“ napísal Matovič.