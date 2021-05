Mick Schumacher otvorene: Mám rád otca, ale nepotrebujem vzor

Ten mladý si veru verí! Aj keď je jeden z najlepších pilotov histórie formuly jeden Michael Schumacher (52) jeho otcom, on vyhlasuje, že nepotrebuje vzor. Mick Schumacher chce ísť vlastnou cestou.

Pilot tímu Haas je všade, kde sa objaví, v centre pozornosti. Najmä od decembra 2013, keď jeho slávny otec utrpel vážnu nehodu na rodinnej lyžovačke. On však chce vykročiť z tieňa legendy Ferrari.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Mám rád svojho otca, on urobil v kariére všetko perfektne, ale nepotrebujem vzor. Chcel by som kráčať vlastnou cestou,“ vyhlásil malý Schumi v rozhovore pre portál gazzetta.it a pokračoval: „Stále sa však držím jeho rady, aby som si užíval to, čo robím.“

Otec i syn Schumacherovci začali kariéru na motokárach. Mick priznal, že po jednej z návštev okruhu v Kerpene s otcom si ako šesťročný povedal:

„Motokáry ako hobby sú super, ale ja by som ich chcel robiť vážne. Viem, že otec sa vtedy zasmial a mama zľakla.“ Rovnako dobre si pamätá aj návštevy tímu Ferrari počas testovacích jázd, ako sedel v hľadisku a sledoval pozorne každý otcov okruh.

„Jediné, na čo si nespomínam, je moja prvá veľká cena v úlohe diváka. To si akosi neviem vybaviť,“ dodal Mick, ktorý má za sebou už tri štarty v seriáli F1 v monoposte Haas. Zatiaľ to nebol žiaden negavýsledok - v úvodných dvoch pretekoch obsadil zhodne 16. miesto, ale šéf Mickovho tímu Günther Steiner je so Schumacherom spokojný.

„Mick je skromný, sústredený a cieľavedomý. Je úžasné sledovať, ako je namotivovaný na víťazenie. Každému musí byť jasné, že sa neposadil do efjednotky preto, že jeho otcom je Michael Schumacher!“ tvrdí G. Steiner, ktorý verí, že titul raz získa aj Mick.