Neskrývala sklamanie z pohrebu: Blízka priateľka Justina Topoľského († 69) Justh berie veci do vlastných rúk

Zaslúžil si niečo viac! Takto komentovala známa módna návrhárka Rebecca Justh (64) piatkový pohreb jej priateľa.

Po štyroch mesiacoch od smrti gastronóma, cestovateľa a moderátora Petra Justina Topoľského († 69) sa konala posledná rozlúčka s ním aj s jeho milovanou mamičku Vierkou († 90). Prečo zostala najlepšia kamarátka vždy usmiateho Justina sklamaná?!

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

V piatok sa na Cintoríne Vrakuňa v Bratislave rozlúčilo s Justinom Topoľským a jeho mamičkou Vierkou asi 50 smútiacich. Medzi nimi bola aj jeho najlepšia priateľka Justh. „Keď som tam prišla, tak spomienka sa vynorí, bolesť sa vynorí. Nebolo to vôbec ľahké,“ hovorí otvorene módna návrhárka. V obradnej sieni boli urny s pozostatkami Justina a pani Vierky.

„Bola tam aj fotografia jeho mamičky aj jeho, tak to bolo veľmi milé. A dali tam aj jeho spev,“ povedala Rebecca, no vzápätí pokračovala: „Pokojne to mohli poňať umelecky bohatšie. Dnes máme 21. storočie. Dať tam záznam, veď on v Markíze mal množstvo relácií Ako chutí svet. Robil Teleráno. Tam mohli byť ukážky. Takto sme si ho mohli pripomenúť.“ Justh neskrýva sklamanie. Podľa nej sa Justin často zjavoval na obrazovke a tieto spomienky tam skutočne chýbali.

„Zdalo sa mi to jednoducho nekreatívne. Pokojne mohli príbuzní osloviť mňa alebo niekoho iného. Pohreb je rozlúčka. Rozlúčiť sa je smutné, ale pripomenúť si jeho tvorbu alebo to, čo nám tu nechal, alebo nám za svojho života odovzdával, to je na tom pohrebe vhodné.“ Justinova priateľka tak organizuje ďalšiu rozlúčku. „On bol človek kreatívny a mal pohreb civilný. Ako keby nebol umelcom. Niektorí ľudia sme sa dohodli, keďže toto tam absentovalo, že urobíme rozlúčku takú umeleckú. Aby sme si ho pripomenuli,“ uzavrela.