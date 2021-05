Starostka Spišských Tomášoviec ponúka riešenie pre samosprávy: Zrušme pátranie po nebožtíkoch a absurdné podiely

Neporiadok v podieloch a dohľadávanie nebožtíkov! Starostka Spišských Tomášoviec Zuzana Nebusová, niekdajšia vidiecka líderka roka, je vo svojej funkcii už 27 rokov a s úsmevom prijíma rôzne výzvy.

Vďaka buldodžej neúnavnosti dokázala spojiť a vysporiadať pozemky, aby obec získala eurofondy a mohla sa tak rozvíjať. Svoje bohaté skúsenosti vďačne odovzdáva aj iným samosprávam. V Spišských Tomášovciach museli vysporiadať celkovo až 2 612 podielov. Len v prípade futbalového ihriska išlo až o 335 spoluvlastníkov a mnoho dedičských konaní.

„Slovenský pozemkový fond (SPF) by mal pracovať v zjednodušenej forme, aby sa to necentralizovalo do Bratislavy. V prípade verejno-prospešných stavieb proces treba uľahčiť a nie riešiť cez tri callcentrá v Nitre, Martine a Košiciach. SPF nemá lehoty, treba zmenšiť byrokraciu. Ja by som to určite dokázala, síce som sa v obci naťahovala až 10 rokov, ale vidieť výsledky - pozemky sú vysporiadené,“ chváli sa úspešná starostka.

Podľa jej slov sa problémy popri ihrisku týkali aj ciest v rámci individuálnej výstavby. „Jeden z podielnikov mal napríklad len 1,57 metra štvorcového. Pri každom bola potrebná zmluva a navyše, každé ďalšie otvorenie stálo nové a nové peniaze. Preto som spájala ľudí, aby sa nekopili poplatky. Bolo by načase, aby sa pozemky vo verejnom záujme riešili formou vyvlastňovania,“ vysvetlila Nebusová, ktorá ide príkladom pre celé Slovensko.