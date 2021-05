Amálka trpí ojedinelým ochorením: Rodičia chcú ísť za pomocou až do Mexika, zákrok však stojí 17 000 eur

Pre svoju dcérku by urobili všetko na svete! Manželia Friedmanovci zo Svitu (okr. Poprad) vopred vedeli, že ich dcérka bude postihnutá, napriek tomu sa jej počas tehotenstva nevzdali.

Narodila sa im nádherná Amálka (3), ktorá statočne bojuje s ochorením kĺbov. Mamička Lucia zisťovala po celom svete, aké sú možnosti liečby, ktorá by zlepšila jej zdravotný stav. Manželia aktuálne pripravujú cestu za terapiou do Mexika. Veria, že ich dcérke pomôže liečba kmeňovými bunkami.

Amálka prišla na svet s ojedinelým ochorením kĺbov Arthrogrypoza multiplex congenita. Dievčatko nedokáže chodiť, trápi ju ľavá rúčka a všetky časti tela, kde sú kĺby. Mama Lucia (35) sa už počas 20. týždňa gravidity dozvedela, že túžobne očakávané dieťa sa narodí s touto chorobou.

„Hneď sme vedeli, že Amálky sa napriek tomu nevzdáme, i keď nás od toho odhováralo veľa ľudí, vrátane zdravotníkov. To by som našej maličkej nikdy neurobila,” rozhodne vyhlásila Lucia. Spoločne s manželom si povedali, že nech sa deje, čo sa deje, urobia všetko, aby ich dcérka mala čo najplnohodnotnejší život.

„Po narodení bola dcérka v inkubátore. V nemocnici sme strávili mesiac. Už tam som s ňou cvičila a nechcem sa sťažovať, ale personál k nám nebol veľmi milý. Dozvedela som sa, že vo Viedni pôsobí špecialista na túto chorobu. Absolvovali sme tam viacero vyšetrení aj zákrokov. Hneď prvá bola operácia nožičiek, ktoré mala úplne vytočené. Všetko v rámci možností dopadlo dobre. Nik nám však nevie povedať, či existuje nejaký spôsob, ktorý by Amálku úplne vyliečil. Takže to pravdepodobne nie je zatiaľ možné,” hovorí žena plná odhodlania, ktorá zistila, že pozitívne výsledky prináša liečba kmeňovými bunkami v Mexiku.

Za záchranou aj na kraj sveta

S mexickými špecialistami sa už mamička spojila. „Pacienti si všetko hradia sami. Samotný zákrok stojí vyše 17 000 €. K tomu treba prirátať náklady na cestu a pobyt. Urobili sme zbierku a veľa dobrých ľudí nám už pomohlo. Ešte nám však nejaká čiastka chýba. Keď sa ju podarí dať dohromady, vycestujeme do Južnej Ameriky,” vraví Lucia, ktorá je zmierená s tým, že ani to Amálku úplne nevylieči.

„Povedali nám to na rovinu. Môže to však veľa pomôcť, hlavne nožičkám. My sa pripravujeme na to, že s Amálkou budeme musieť cvičiť možno aj celý život. Mentálne je úplne v poriadku a to nám dáva nádej. Vieme si predstaviť, že by si mohla nájsť prácu, keď bude väčšia. Možno bude pracovať s počítačom. Verím však, že bude mať pekný život,” uzavrela odhodlaná mamička.