Ide do boja, Matovič opäť vypenil na Facebooku: Mám už dosť zbabelcov, ktorí radšej naložia do gatí

Osamelá matka s dvomi deťmi pracujúca za minimálnu mzdu by po pripravovanej daňovo-odvodovej reforme mohla mať čistý mesačný príjem 1 021 eur namiesto súčasných 606 eur.

Na sociálnej sieti to tvrdí líder hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič. Osamelá matka s dvomi deťmi by si tak po reforme daní a odvodov prilepšila o 415 eur mesačne. V súčasnosti podľa neho má táto matka príjem 606 eur, a to vrátane dvoch prídavkov na deti a dvoch daňových bonusov. „Môj vysnívaný “sociálny štát”, po daňovo-odvodovej reforme, ktorú od leta chystám, tejto istej matke poskytne cca 1 021 eur mesačne," napísal šéf rezortu financií.

Minister financií znova pripustil pri daňovo-odvodovej reforme zvyšovanie dane z pridanej hodnoty (DPH). „V situácii, keď Fico s Pellegrinim doslova vybrakovali našu spoločnú špajzu o desiatky miliard, v situácii, keď nám pre krízu chýbajú v rozpočte miliardy eur, nemôžeme takúto zásadnú zmenu Slovenska na skutočne sociálny a prorodinný štát urobiť na ďalší dlh - nikto nám na to nepožičia. To znamená, že na časť pokrytia nákladov by sme potrebovali, áno, zvýšiť DPH," pripustil Matovič. Osamelá matka s dvomi deťmi pracujúca za minimálnu mzdu podľa neho zaplatí na vyššej DPH maximálne 20 eur mesačne. „Tí, čo deti ešte nemajú a chcú ich mať, tiež raz na zmene získajú, len nie hneď," tvrdí Matovič. Dôchodcom sa vyššia DPH podľa neho automaticky vykryje cez valorizáciu dôchodkov o dôchodcovskú infláciu, teda nič podľa Matoviča nestratia.

"Mám plné uši týchto hlúpych, cynických a neľudských rečí. Mám už dosť tých sladkých rečí, ako nám všetkým na rodinách záleží, ale v skutočnosti pre ne h*vno dlhé roky robíme. Mám už dosť zbabelcov, ktorí radšej naložia do gatí, ako by sa mali postaviť zbohatlíkom a podvodníkom. Neprišiel som sa do politiky s holými rukami biť s mafiou preto, aby som si nad úbohou situáciou státisícov rodín v strachu o percentíčka teraz zakrýval oči. Idem do boja. Za spravodlivosť, za rodiny, za slabších. Bez ohľadu na cenu a následky," napísal expremiér.

„Obdobné prilepšenie ako matka z príkladu získa aj úplná rodina, respektíve aj viac zarábajúca rodina. Chystaná reforma dramaticky zvýši príjem len pracujúcim rodičom, aby pôsobila motivačne na tých nepracujúcich," dodal Matovič.