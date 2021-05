Prieskum odhalil, ktorým vakcínam Slováci dôverujú najviac: Prekvapenie na druhom mieste

Podľa prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza by sa určite dalo zaočkovať 32,3 % opýtaných a skôr áno 33,1 %.

Najprijateľnejšou vakcínou proti koronavírusu je na Slovensku Pfizer/BioNTech. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zverejnila televízia Markíza v diskusnej relácii Na telo. Podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý robila začiatkom apríla na vzorke 1 001 respondentov je táto vakcína prijateľná pre 71,1 % respondentov. Neprijateľná je naopak pre 26 % opýtaných.

Na druhom mieste v prijateľnosti sa nachádza Sputnik V. Ten je prijateľný pre 60,2 % respondentov a neprijateľný pre 33,6 % opýtaných. Nasledujú Moderna (prijateľná pre 58,8 %, neprijateľná pre 37,1 %), a Johnson & Johnson (prijateľný pre 56,3 %, neprijateľný pre 37,7 %). Vakcína AstraZeneca je podľa prieskumu prijateľná pre 29,4 % opýtaných a neprijateľná pre 65,8 % respondentov. Vakcína Sinopharm je podľa prieskumu prijateľná pre 24,6 % respondentov a neprijateľná pre 63,3 % opýtaných

Podľa prieskumu by sa určite dalo zaočkovať 32,3 % opýtaných a skôr áno 33,1 %. Naopak určite by sa nedalo zaočkovať 14 % opýtaných a skôr nie 16,1 %. Na otázku, či by sa dali zaočkovať, nevedelo odpovedať 4,5 % opýtaných.