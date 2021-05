Diviaky v Žiline robia košmi nájazdy na autá: Ľudia sú zhrození, kedy zasiahne primátor?

Ich drzosť nepozná hraníc! Diviaky sa s celými rodinami naučili vyvaľovať veľké nádoby so smetnými košmi, aby sa dostali k jedlu.

Aj keď čistotní ľudia zo sídliska vždy porozhadzované smeti vyzbierali, na druhý deň bola situácia rovnaká – smetné koše zhodené a smeti porozhadzované. Teraz však ide už doslova o majetok – divé svine sa naučili zhadzovať kontajnery, sácať ich dole brehom a narážať nimi do odstavených áut. Polícia po nahlásení ani neprišla.

Neskutočne drzé a nespratné. Také sú diviaky, ktoré už strácajú plachosť a nahrádzajú ju rovno drzosťou. Pred pár dňami nafotil Žilinčan diviaka kráčajúceho v noci po priechode pre chodcov alebo diviaka na autobusovej zastávke. Vtipné situácie, kedy ide obyvateľ Hájika vysypať smeti a pozerá sa naňho sviňa, sa stali zábavou. Tú však nahradil hluk a škody, ktoré zver spôsobuje. „Nedá sa tu spať, aký tu na rohu Jura Hronca a Kempelenovej robia hluk. Natočila som na video celú diviačiu rodinu ako zhadzuje smetné koše a sáca ich dole brehom do odstavených áut. Majiteľovi jednej fabie úplne preliačili dvere, to bolo otrasné,“ hovorí Anna, ktorá divočinu nakrútila na video.

V strachu o zničené autá volala na mestskú políciu, aby hliadka prišla, ale aj napriek ohláseniu sa hliadka nedostavila. Jaroslava sa obrátila aj na primátora Žiliny Petra Fiabaneho: „Je to naozaj otrasné, každodenná realita. Obrátila som sa s podnetom na stránku primátora Žiliny a odpísal mi, že situáciu už aktuálne rieši. Tak sa necháme prekvapiť,“ povedala obyvateľka Hájika Jaroslava.

Povolenie na odstrel diviakov malo Poľovnícke združenie Hubertus, ktoré o tom informuje na svojej webovej stránke:“ Vykonaním lovu bol poverený užívateľ poľovného revíru Hubertus, v ktorom sa nepoľovné plochy nachádzajú, a to Poľovnícke združenie Hubertus. Lov musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k ohrozeniu, alebo poškodeniu majetku a zdravia osôb. Povolenie vydal príslušný orgán štátnej správy (OÚ Žilina, Pozemkový a lesný odbor) na základe žiadosti mesta Žilina a spomínanej Urbárskej obce (viď príloha).“ Dôvodom bolo, že diviačia zver vchádza opakovane do zastavaného územia a to v lokalite vymedzenej ulicami Kvačalova, Pod sadom, Petzvalova, Hôrecká cesta a ulica Mateja Bela. Vo vymedzenej lokalite diviačia zver poškodzuje pozemky a nádvoria a pohybuje sa v blízkosti ľudí, pričom stratila prirodzenú plachosť. Dôvodom je aj obava z ohrozenia zdravia a majetku osôb,“ píše sa ďalej. Povolenie na lov platilo do 1. marca 2020.