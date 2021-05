Z hlavného zápasu Oktagonu 23 víťazne Kníže, Slováci ťahali za kratší koniec

Český bojovník MMA Petr Kníže zvíťazil v hlavnom zápase na turnaji Oktagon 23 v Brne.

Pre 43-ročného veterána išlo o debut na domácej scéne a dominantným výkonom zdolal Taliana Andreu Fusiho v prvom kole na škrtenie. Z troch Slovákov, ktorí sa predstavili na podujatí, zvíťazil iba Karol Ryšavý. V hlavnom predzápase donútil Čecha Matěja Kuzníka k submisii.



Turnaj Oktagon 23 bol prvý, v ktorom sa bojovníci predstavili v okrúhlej klietke. Tá nahradila klasickú v tvare osemuholníka. Až 5 z 13 zápasov bolo medzi zahraničnými (mimo Česka a Slovenska) bojovníkmi, čo je rekord organizácie. Prémiu za výkon večera vo výške 2000 eur získal brazílsky bojovník Kaik Brito, ktorý už po 1,5 minúte ukončil favorizovaného Poliaka Roberta Bryczeka.



Nasledujúci turnaj organizácie Oktagon MMA je na programe 29. mája opäť v Brne. V titulovom zápase nastúpi držiteľ opasku do 77 kg Čech David Kozma proti Brazílčanovi Leandrovi Silvovi.



Oktagon 23, výsledky:

Hlavná karta:

do 77 kg:

Petr Kníže (ČR) - Andrea Fusi (Tal.) /Kníže v 1. kole na submisiu/

do 77 kg:

Kaik Brito (Braz.) - Robert Bryczek (Poľ.) /Brito v 1. kole na TKO/

do 72 kg:

Leo Brichta (ČR) - Kirill Medvedovski (Izr.) /Brichta v 1. kole TKO/

do 61 kg:

Tereza Bledá (ČR) - Karoline Martinsová (Braz.) /Bledá na body/

do 84 kg:

Thomas Robertsen (Nór.) - Václav Mikulášek (ČR) /Robertsen TKO po 2. kole (zranenie)/

do 120 kg:

Kamil Minda (Poľ.) - Kerisson Leal de Rezende (Braz.) /Minda na body/

Predzápasy:

do 70 kg:

Karol Ryšavý (SR) - Matěj Kuzník (ČR) /Ryšavý v 1. kole na submisiu/

do 77 kg:

Maté Kertész (Maď.) - Bruno Carvalho (Port.) /Kertész na body/

do 77 kg:

Andrej Kalašnik (ČR) - Tomáš Bolo (SR) /Kalašnik na body/

do 52 kg:

Ewelina Wozniaková (Poľ.) - Elizabeth Rodriguesová (Ven.) /Wozniaková v 1. kole na TKO/

do 70 kg:

Matouš Kohout (ČR) - Jan Široký (ČR) /Kohout na body/

do 93 kg:

Rafael de Sousa Xavier (Braz.) - Csaba Hocs (Maď.) /Xavier KO v 1. kole/

do 66 kg:

Michal Konrád (ČR) - Roman Paulus (SR) /Konrád na body/