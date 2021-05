Nočné výjazdy hasičov pre vrtochy počasia: V Prešovskom kraji spôsobila prietrž mračien veľké škody

Hasiči z Prešovského kraja absolvovali počas noci zo soboty na nedeľu niekoľko zásahov súvisiacich s počasím.

V obci Nižná Voľa v okrese Bardejov pomáhali odstraňovať následky lokálnej prietrže mračien, uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Miroslava Knišová.

Ako informovala, v rámci kraja vyrazili hasiči v čase od 21.40 h v sobotu 1. mája do 2.40 h v nedeľu do terénu päťkrát. Po dva výjazdy absolvovali príslušníci zborov v okresoch Medzilaborce a Svidník, jeden v Bardejovskom okrese. "Išlo prevažne o odstraňovanie prekážok z vozovky, čerpanie vody zo suterénov a pivníc rodinných domov," priblížila Knišová s tým, že do zásahov sa zapojilo spolu 13 hasičov so šiestimi kusmi techniky. "Členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí zasahovali trikrát s 26 hasičmi a šiestimi kusmi techniky," doplnila.

Povodeň v obci Nižná Voľa ohlásili hasičom v sobotu krátko po 21.40 h. "V dôsledku lokálnej prietrže mračien došlo k zaplaveniu suterénnych priestorov rodinných domov a miestnych komunikácií od nánosov zeminy," ozrejmila hovorkyňa. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči z Bardejova a príslušníci obecných hasičských zborov z obcí Nižná Voľa, Vyšná Voľa a Oľšavce. "K zraneniu a evakuácii osôb nedošlo," doplnila Knišová. Starosta obce mal podľa jej slov vyhlásiť III. stupeň povodňovej aktivity.