Severná Kórea sa poriadne obula do USA a varuje Bidena: Urobil veľkú chybu

Severná Kórea označila v nedeľu diplomaciu Spojených štátov za "falošnú" a podľa štátnych médií odmietla myšlienku rozhovorov s Washingtonom.

Vyjadrenie z Pchjongjangu prišlo len deň po tom, ako americká vláda uviedla, že je otvorená rokovaniam o denuklearizácii, informuje agentúra AFP.

Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení, ktoré priniesla štátna tlačová agentúra KCNA, napísalo, že diplomacia je pre USA len falošnou zámienkou na "zakrytie ich nepriateľských činov". Varovalo tiež amerického prezidenta Joea Bidena, že urobil "veľkú chybu", keď predstavil "zastaraný" postoj voči KĽDR.

Biden v prvom prejave pred Kongresom USA od nástupu do funkcie v stredu povedal, že využije "diplomaciu, ako aj prísne odstrašovanie", aby obmedzil nukleárne ambície Severnej Kórey.

Biely dom v piatok uviedol, že jeho cieľom zostáva "úplná denuklearizácia Kórejského polostrova".

Spojené štáty zaujmú vo vzťahu ku KĽDR "prispôsobený a praktický prístup", pričom preskúmajú diplomatické možnosti, povedala Bidenova hovorkyňa Jen Psakiová novinárom.

Psakiová nespresnila, aké diplomatické iniciatívy by to mohlo znamenať, no tvrdila, že Biden sa poučil zo skúseností predošlých amerických vlád, ktoré desaťročia zápasili s ťažkosťami, pokiaľ ide o diktatúru v Pchjongjangu a jej jadrový zbrojný program.

Washington sa podľa nej nebude "zameriavať na dosiahnutie veľkej dohody", čím zrejme narážala na snahy predošlého amerického prezidenta Donalda Trumpa, no ani rezervovanejší postoj nazývaný aj "strategická trpezlivosť", aký zaujal Barack Obama.

Juhokórejský prezident Mun Če-in, ktorý má navštívil Biely dom 21. mája, vyzval v apríli Bidena, aby priamo rokoval so severokórejským vodcom Kim Čong-unom o vzdaní sa jadrových zbraní.