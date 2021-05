Veľký očkovací cirkus! Sťažujú sa staršie ročníky i mladí: Tvrdý odkaz odborníkov

Taký chaos s očkovaním ešte Slovensko nezažilo. Príbeh, ktorý sa začal predbiehaním sa bývalej slávnej tenistky a pokračoval ťahanicami okolo kontroverznej ruskej vakcíny, vyvrcholil cez víkend neuveriteľným cirkusom okolo očkovania tínedžerov.

Tým najskôr vo štvrtok večer prichádzali esemesky, že ich pozývajú na očkovanie vakcínou od firmy Pfizer-BioNTech. O deň nato však dostali správu, že pôvodný termín očkovania im bol zrušený a musia sa zaradiť naspäť do čakárne. Ako je možné, že sme dospeli k takémuto chaosu a kto za to môže?

Vinník sa nehľadal dlho a ukázal naňho prstom už v piatok expremiér a minister financií Igor Matovič. Na ministerstvo zdravotníctva dokonca zaútočil s razanciou, ktorá dokonca aj pri konfliktnom politikovi jeho typu vybočuje z bežného rámca. Matovič na sociálnej sieti napísal, že predtým, ako budú zaočkovaní všetci záujemcovia z kategórie nad 60 rokov a chronicky chorí, nesmie byť zaočkovaný ani jeden 16- alebo 17-ročný tínedžer Pfizerom alebo Modernou. „Bol by to znak úplného zlyhania zdravého rozumu, ministerstva a malo by to patričné nemilosrdné následky,“ zastrájal sa Matovič. Ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému, ktorému OĽaNO len nedávno s veľkou pompou zverilo ministerskú stoličku, Matovič odkázal, že si nepraje „zase nejaké trápne výhovorky“.

Hnev študentov

Podobný názor ako Matovič mala tentoraz aj veľká väčšina odborníkov a verejnosti, a tak ministerstvo zo dňa na deň otočilo a očkovanie 16- a 17-ročných stoplo. Tí sa teraz budú musieť zaradiť naspäť do čakárne. Mnohí tínedžeri toto rozhodnutie nesú ťažko, keďže sa na očkovanie vyslovene tešili. Novému Času sa napríklad ozvala rozladená žena, ktorá prihlásila do čakárne svoju chronicky chorú 16-ročnú dcéru a obe mali radosť, keď prišla pozvánka na očkovanie. „Po Matovičovom mediálnom cirkuse nám o desiatej večer prišla SMS, že na základe pokynu ministerstva zdravotníctva je termín zrušený. Zaujímalo by ma, koho namiesto dcéry pošlú na očkovanie. Idú posielať pozvánku teraz v noci? Niekomu z ulice? Alebo vakcínu radšej znehodnotia?“ pýta sa nahnevaná žena. Ešte viac podráždených reakcií však vyvolalo pôvodné rozhodnutie kompetentných očkovať 16- a 17-ročných Pfizerom. O ten majú ľudia ďaleko vyšší záujem ako o vakcínu od firmy AstraZeneca. Eliášová z ministerstva zdravotníctva však vysvetľuje, že práve tá je momentálne podľa platnej očkovacej stratégie vyhradená pre vekovú kategóriu 18- až 59-ročných. Keďže v niektorých očkovacích centrách podľa nej mohlo dôjsť k tomu, že dočasne nebol na rade nikto z kategórie 60+, pre ktorú je určený Pfizer, dostali sa na rad aj 16- a 17-roční. Podľa nej takýchto prípadov nebolo veľa, množstvo správ tínedžerov na sociálnych sieťach však svedčí skôr o opaku.