Spočítali im to! Ostrá kritika celoplošného testovania Matoviča a Krajčího: Vyhodili pol miliardy von oknom?

Naprieč politickým spektrom sa nesie ostrá kritika sumy (takmer pol miliardy eur!) vynaloženej na celoplošné antigénové testovanie, z ktorého si expremiér a súčasný minister financií Igor Matovič urobil svoju profilovú tému. Ešte pred niekoľkými mesiacmi išlo o jeho vlajkovú loď, no dnes sa k nej už tak vehementne nehlási.

Podľa mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) nás celoplošné testovanie doteraz stálo neuveriteľných 478 304 763 eur. Hnutie o tom informovalo v piatok krátko po tom, ako sa mu túto informáciu podarilo vypátrať prostredníctvom podania „infožiadosti“ priamo od Matovičovho ministerstva financií. Poslankyňa vládnej SaS Jana Bittó-Cigániková nám v sobotu dokonca povedala, že podľa nej je táto suma v skutočnosti ešte vyššia. Sumu, ktorú štát na celoplošné testovanie vynakladá, si podľa vlastných slov už dávnejšie aj sama prepočítavala, a vyšlo jej ešte podstatne vyššie číslo.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Tvrdé slová

Dnes sa prakticky na Slovensku nedá nájsť politik, ktorý by tvrdil, že prostriedky na celoplošné testovanie boli vynaložené efektívne. Hádam okrem samotného Matoviča, ktorý sa však k tejto téme tiež už nehlási tak vehementne ako ešte pred pár mesiacmi. „Táto suma vyráža dych. Vláda musí toto nezmyselné šialenstvo Igora Matoviča okamžite zastaviť a peniaze investovať do niečoho zmysluplnejšieho,“ tvrdí šéfka PS Irena Bihariová. Súčasnému premiérovi Eduardovi Hegerovi dokonca odkázala, aby bol chlapom a postavil sa svojmu predchodcovi, ktorý mu síce prepustil premiérsku stoličku, no je stále šéfom najsilnejšej vládnej strany. „Je načase postaviť sa svojmu ministrovi financií, pán premiér,“ podpichuje Hegera šéfka PS.

Z odpovede ministerstva financií sme sa dozvedeli aj ďalšie zaujímavé fakty. Napríklad to, že nákup všetkých testov stál doteraz vyše 287 miliónov eur, tlač medicínskych certifikátov viac ako pol milióna eur a prevádzka mobilných odberových miest 95 miliónov eur. Aj podľa bývalého ministra zdravotníctva Tomáša Druckera bolo celoplošné testovanie „absolútne neefektívnym mrhaním ľudských a finančných zdrojov“. Za celým týmto megalomanským projektom Drucker vidí „Matovičove neukojené potreby chcieť byť výnimočný“.

Aký bol benefit?

Podľa ďalšej exministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej boli výdavky na celoplošné testovanie neprimerane vysoké v porovnaní s benefitom, ktorý z neho máme. Dokonca si kladie otázky, či z takejto formy testovania, aká na Slovensku bola, vôbec nejaké benefity boli. Kalavská označuje celoplošné testovanie za „obrovské plytvanie finančnými aj ľudskými zdrojmi, ktoré si ako krajina nemôžeme dovoliť“. Podobným názorom sa netaja dokonca ani viacerí poslanci Matovičovej koalície. Podľa poslankyne strany SaS Jany Bittó-Cigánikovej bola veľká časť prostriedkov na celoplošné testovanie vynaložená zbytočne. „V tomto čase, keď je pozitivita ani nie pol percenta, je to už naozaj plytvanie verejnými zdrojmi,“ hovorí poslankyňa. Pripomína, že jej strana plošné testovanie navrhovala zrušiť opakovane na koaličnej rade aj na vláde, no neuspela. „Sme veľmi radi, že sa to konečne podarilo, a že od pondelka testy do práce, do obchodu a podobne už nebudú potrebné, čo znamená v podstate koniec plošného testovania,“ uzatvára Bittó-Cigániková.