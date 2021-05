Obľúbený raj vodákov je opäť o čosi krajší: Strašidelné objavy dobrovoľníkov pri upratovaní Ružína

Veľké jarné čistenie! Ružínska priehrada pri obci Margecany (okr. Gelnica) je opäť čistejšia.

Dokopy 180 dobrovoľníkov naplnilo desiatky vriec množstvom odpadu. Do akcie sa zapojili aj Matej Papcun (30) s priateľkou Soňou (20), ktorí v mori plastov objavili pohrebisko bábik.

Zdroj úžitkovej vody

Ružín je priehradná nádrž vodných diel Ružín I a Ružín II na rieke Hornád juhovýchodne od obce Margecany (okr. Gelnica), ktorá tvorí zdroj úžitkovej vody pre priemysel a tepelnú energetiku. Vybudovaná bola v rokoch 1963 - 1970 a pomenovali ju podľa rovnomennej zaniknutej obce Ružín. Ďalej sa využíva jej vodná energia, je ochranou pred veľkými vodami a slúži aj pre rekreačné účely. Má zásobný objem 45,3 milióna kubických metrov a zatopená plocha je 3,9 štvorcových kilometrov. Dĺžka priehrady je až 11 kilometrov.

Po akcii boli všetci dobrovoľníci náramne spokojní, keďže z brehov aj z hladiny vyzbierali stovky kíl odpadkov. „Zdá sa, že odpadu je trochu menej, hoci je to klamlivé. Výška hladiny nádrže totiž kolíše, čiže smetie sa dosť rozptýli. Opäť sme našli dosť plastov, no aj také staré a už dosť strašidelné bábiky... Toto upratovanie však má význam, lebo Ružín bude trochu krajší. Sme tu už štvrtú sezónu,“ prezradil Matej Papcun, ktorý s priateľkou Soňou Kuchárovou upratovali ťažko prístupný úsek od Ostrova lásky po polostrov Čertovík. Tam sa dalo dostať len člnom. Okrem špinavých bábik našli aj veľa fliaš a iného plastového odpadu. Rovnako úspešní však boli aj ostatní dobrovoľníci, ktorí zbierali dokopy na štyroch úsekoch. Vďaka nim je tak tento kedysi vodákmi obľúbený raj opäť o čosi krajší. Predseda združenia Jozef Kojecký pripomenul, že odpadu postupne ubúda, no kritické sú prívalové dažde, keď sa do toku splaví odpad z brehov. Našťastie smeti zbierajú a efektívne recyklujú. „Norné steny zabránia šíreniu odpadu po hladine. Z vyzbieraného plastu vyrobia betónové tvárnice,“ uzavrel Kojecký.