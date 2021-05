Pripravte si pršiplášte: SHMÚ varuje pred silným dažďom, výnimka platí pre tieto kraje

Na väčšine územia Slovenska s výnimkou Bratislavského a Prešovského kraja treba až do nedele (2.5.) počítať so silným dažďom. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý preto vydal výstrahu prvého stupňa.

Meteorológovia očakávajú výskyt dažďa s úhrnom 35 milimetrov. "Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," uviedli s tým, že hoci sú predpokladaný úhrn a intenzita zrážok v danej ročnej dobe a oblasti bežné, môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu. Od nedele rána platia pre niektoré kraje aj výstrahy prvého stupňa pred vetrom a pred vetrom na horách. Silný vietor treba očakávať vo všetkých regiónoch s výnimkou Banskobystrického kraja. Podľa SHMÚ sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu a v priemere okolo 45 kilometrov za hodinu. Výstraha pred vetrom na horách platí pre Bratislavský, Banskobystrický, Trnavský, Prešovský a Žilinský kraj. Na horských hrebeňoch môže vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 kilometrov za hodinu a v priemere okolo 70 kilometrov za hodinu.