Najproduktívnejší hráč švédskej ligy si našiel nové pôsobisko: Marek Hrivík sa upísal účastníkovi KHL

Slovenský hokejový útočník Marek Hrivík podpísal zmluvu s klubom Torpedo Nižnij Novgorod, ktorý pôsobí v Kontinentálnej hokejovej lige.

Do KHL sa vrátil po dvoch rokoch vo Švédsku, pričom v ročníku 2020/2021 bol najproduktívnejší hráč najvyššej švédskej súťaže.Má dobré fyzické parametre, výborne korčuľuje a vyniká aj schopnosťou nájsť spoluhráča vo výhodnej streleckej pozícii. Navyše je schopný hrať viac než 20 minút za zápas a aj to je pre nás dôležité," uviedol hlavný tréner Torpeda David Nemirovsky.Hrivík si KHL vyskúšal v sezóne 2018/2019 v drese Víťaza Podoľsk. V 26 zápasoch dosiahol bilanciu 8 gólov a 7 asistencií. Následne zamieril do švédskeho Leksandu.za 14 gólov a 37 asistencií ovládol kanadské bodovanie elitnej švédskej súťaže. Zároveň dostal aj ocenenie MVP pre najužitočnejšieho hráča ligy.