Legendárny Lašák na majstrovstvá sveta nepocestuje! Pravda o mojom konci v repre

Čo dokážu ľudia vyfabulovať, ho riadne rozosmialo! Hokejový majster sveta Ján Lašák (42) pred pár dňami oznámil, že nepocestuje v pozícii trénera gólmanov na MS do Lotyšska.

Na sociálnych sieťach sa hneď vynorili rôzne špekulácie, že mal fyzický konflikt s Denisom Godlom, alebo za jeho odchodom je spor s ďalším brankárom Julom Hudáčkom. Denníku Nový Čas Lašák odhalil pravý dôvod – začiatkom júna čaká s priateľkou Romanou (31) synčeka!

Informácia, že bývalý skvelý gólman Ján Lašák nebude na blížiacich sa majstrovstvách sveta po boku Craiga Ramsayho zastávať pozíciu asistenta, viacerých zaskočila. Majster sveta z roku 2002 oznámil, že za týmto rozhodnutím sú najmä osobné dôvody. Denníku Nový Čas Lašák prezradil, prečo siahol k tomuto kroku.Pôrod však môže byť aj skôr, takže preto som sa rozhodol nezúčastniť MS v Lotyšsku. Navyše máme počas majstrovstiev zväzový projekt s talentovanými gólmanmi, dva-tri kempy, takže toto je teraz moja priorita. Chlapcom budem na MS držať palce a nikde nie je napísané, že sa v budúcnosti do národného mužstva nevrátim,“ ozrejmil Lašák.

Vymyslené konšpirácie

Lašáka pobavili vymyslené konšpirácie fanúšikov na sociálnych sieťach, ktorí za jeho odchodom z pozície kouča gólmanov hľadali senzáciu. „Že som sa pobil s gólmanom Denisom Godlom, alebo príchod Jula Hudáčka do tímu. To sú úplné bludy a je smutné, že žijeme dobu, keď ľudia šíria nezmysly. S Denisom máme totiž výborný vzťah a s Julom by sme normálne spolupracovali. Obaja sme dospelí ľudia a prioritou je dobro slovenského hokeja,“ doplnil s úsmevom Jano, ktorý už má z prvého manželstva dve deti, syna Janka a dcéru Lillien.