Patová situácia v lyžovaní pokračuje: Nový zväz nezískal podporu strešnej organizácie slovenského športu

Vojna pokračuje! Plénum Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) neschválilo na 58. valnom zhromaždení uznesenie o Zväze slovenského lyžovania (ZSL) ako organizácii zodpovednej za lyžovanie na Slovensku.

My ale nemôžeme nahradiť regulárny národný športový zväz čo sa týka rozvoja tohto športu,“ uviedol sklamaný šéf SOŠV Anton Siekel.Za uznesenie bolo 40 hlasov, proti 18 a 41 sa zdržalo. Na prijatie bolo treba 50 hlasov. „Akékoľvek jasné rozhodnutie by som privítal.je organizácia, ktorá je pripravená prevziať na seba zodpovednosť zástupcu slovenského lyžovania v medzinárodných štruktúrach. Apeloval som na delegátov, aby sme vyslali jasný signál, že si vieme spravovať svoje veci sami,“ pokračoval A. Siekel, ktorého mrzí, že súčasný stav poškodzuje najviac našich športovcov a všetci chceme nájsť kompromis.

Ani minister

Delegátov na historicky prvom on-line valnom zhromaždení našej olympijskej rodiny nepresvedčili ani slová ministra Branislava Gröhlinga, ktorý v príhovore povedal: „Snažili sme sa aktérov sporu priviesť k zmieru, ale nepodarilo sa nám to a museli sme využiť aj krajné zákonné prostriedky. Ministerstvo nemôže konať nad rámec zákona, ani vyniesť verdikt, kto má slovenské lyžovanie zastupovať vo FIS.“

Nič sa nemení

Spor v lyžiarskom hnutí tak pokračuje. Po tom, ako koncom minulého roka ministerstvo školstva odobralo štatút národného športového zväzu Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) a niektoré jeho kompetencie, medzi nimi prihlasovanie športovcov na súťaže, prevzal SOŠV. Po piatkovom hlasovaní sa tak patová situácia skomplikovala. ZSL určite nestihne termín konngresu FIS v Portoroží (30. 5. - 6. 6.), kde chcel požiadať o členstvo. A SOŠV môže o tejto otázke znovu hlasovať až v júni, kedy bude schvaľovať nomináciu výpravy do Tokia.

Márny pokus

Pred valným zhromaždením sa na podnet SOŠV uskutočnilo stretnutie všetkých strán, pričom strešná organizácia navrhla dočasné riešenie, podľa ktorého by sa rozdelili kompetencie tak, že na jednej strane by boli alpské disciplíny a na druhej severské disciplíny. A. Siekel prezradil, že na tom stretnutí nebol priestor na dohodu. Obe strany v pondelok zjavne čakali na verdikt piatkového pléna.

Výkonný viceprezident ZSL Ladislav Smolen si želal, aby presvedčili viac delegátov. „Nebudem klamať, že sme trošku rozčarovaní z počtu zväzov, ktoré sa zdržali, ale ako povedal prezident Siekel, je to ich osobná zodpovednosť. To je v poriadku. Pre nás sa v podstate nič nemení, budeme pokračovať v tom, čo sme začali, aj keď proces afiliácie do FIS sa v tejto chvíli určite pribrzdil. My sa ale v žiadnom prípade nevzdávame,“ reagoval L. Smolen s tým, že musia zlepšiť svoju prácu, aby presvedčili tých, ktorí nedali hlas.