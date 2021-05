Vyzul lyžiarky a nasadol do cyklistického sedla: Sagan má v tíme druhého Rogliča!

Nemecký lyžiar Anton Palzer (28) iba nedávno zmenil kariéru. Stal sa totiž profesionálnym cyklistom BORA-hansgrohe. Tím Petra Sagana (31) nedávno oznámil, že s Palzerom podpísal zmluvu, ktorá začala plynúť už v apríli.

Po skončení poslednej zimnej sezóny začal Palzer od apríla debutovať ako profesionálny cyklista. „Môže to znieť ako odvážny hazard, pretože tu existuje určité riziko, ale Toniho sledujeme už dlho a sme presvedčení o jeho fyzických schopnostiach,“ uviedol manažér Bory Ralph Denk. „Primož Roglič, ktorý absolvoval podobnú kariérnu transformáciu, je krásnym príkladom toho, že takáto skúsenosť môže viesť k úspechu. Vždy sme si hovorili, že budeme skautovať aj v iných športoch. Nemyslím si však, že Toni bude v nasledujúcich dvoch rokoch bojovať o víťazstvo na Tour ako Roglič, ale vidíme v ňom veľký potenciál, najmä pre vysoké hory,” dodal Denk.

Pre Palzera je táto časť jeho kariéry profesionálneho cyklistu ako dávny sen.reagoval Nemec. „Najdôležitejšie je dobre sa integrovať do tímu, učiť sa od svojich kolegov a dať sa do služieb tímu,“ dodal Palzer, ktorý svoj debut absolvoval pred troma týždňami, keď premiérovo štartoval na pretekoch Okolo Álp, ktoré patria do najvyššej kategórie WorldTour. „Na štarte sa pozerám okolo a tam Chris Froome, Nairo Quintana... To je niečo výnimočné, veď to sú najväčšie osobnosti cyklistiky,” rozplýval sa Palzer.Moje očakávania nie sú veľké, no o to vyššiu mám motiváciu,“ tvrdí. Zmluvu s BOROU má podpísanú do konca nasledujúcej sezóny.