V Rige horúčkovito finišuje výstavba druhej hokejovej plochy: Slováci budú hrať na futbalovom ihrisku!

Robia, čo môžu! Slovenská hokejová reprezentácia bude hrať skupinové zápasy MS v hokeji v Rige na futbalovom ihrisku, na ktorom ešte dnes nie je ľad.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Do začiatku MS, ktoré sa začnú o 20 dní, by tak malo byť všetko s prehľadom pripravené.



Pandémia koronavírusu robí vo svete šarapatu už nejaký čas. Hokej nie je výnimkou. Po tom, ako sa vlani svetový šampionát vo Švajčiarsku vôbec nekonal, a ťahaniciach, kde sa majstrovstvá sveta budú konať, padla voľba na Lotyšsko. To však malo zásadný problém. Lotyši majú len jednu hokejovú halu, ktorá spĺňa podmienky pre organizáciu MS.



Druhú arénu sa však zaviazali postaviť a vybrali si miesto, ktoré je priam ideálne na vytvorenie bubliny - Olympijské športové centrum, ktoré je od Riga Arény vzdialené len niekoľko metrov. Má to však jeden háčik. Chýba tu ľadová plocha! Robotníci sa preto okamžite pustili do práce, pretože na mieste, kde pôvodne stálo futbalové ihrisko, budú už o pár týždňov hrať svoje zápasy základnej A-skupiny slovenskí hokejisti. Do výstavby investoval štát až 3 milióny eur. Kompletná ľadová plocha by mala byť na 100 % pripravená do piatka budúceho týždňa.

Naši hokejisti rovnako horúčkovite finišujú s prípravou. Momentálne absolvujú prípravné duely v Piešťanoch, kde si vo víkendovom dvojzápase zmerajú sily s Rakúskom. Prvý zápas zvládli zverenci Ramsayho a proti susedom zvíťazili 3:1. Samotné majstrovstvá sveta začínajú už o dvadsať dní - 21. mája.