Dotiahol Zvolen k víťazstvu, no ohľadom majstra je Radovan Bondra opatrný: Finále je stále 50 na 50!

Smelo za titulom?! Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v piatok v druhom súboji finále Kaufland play-off Tipos extraligy na domácom ľade nad HK Poprad 4:3 po predĺžení a v sérii vedú už 2:0.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii (24), ktorý na konci prvej tretiny strelil prvý gól Zvolena a v 6. minúte predĺženia svojím druhým presným zásahom v zápase rozhodol o triumfe domáceho tímu.



„Som rád, že som pomohol tímu. Je úplne jedno, kto dáva góly, dôležité je, aby sme vyhrávali zápasy. Na to som tu, aby som tímu pomáhal,“ skromne zhodnotil Bondra, ktorý zároveň upozorňuje, že jeho tím nemá ešte nič vyhraté. „Aj jednej, aj druhej strane sa zranilo veľa kľúčových hráčov. Povedal by som, že tá séria je stále 50 na 50. Rozhodnú maličkosti. Kto bude dbať dôslednejšie na detaily, bude vo finále úspešný,“ dodal Bondra a vyzdvihol ešte jednu vec.



Vieme sa zomknúť. Verím, že to tak bude aj v Poprade, no musíme si dať pozor na ofenzívu súpera,“ uzavrel Bondra. Séria sa presúva do Popradu, tretí duel je na programe v pondelok 3. mája o 18.00 h.