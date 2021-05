Politici si pripomínajú 17. výročie vstupu Slovenska do EÚ: Je to náš najväčší medzinárodný úspech

Vstup do Európskej únie (EÚ) dal Slovensku množstvo príležitostí.

V súvislosti so 17. výročím tohto kroku to na sociálnej sieti uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Krajina sa tak podľa jej slov stala členom silného spoločenstva, založeného na spoločných hodnotách, princípoch demokracie a právneho štátu, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd.

Šéfka rezortu spravodlivosti považuje za dôležité pripomínať si, že možnosti, ktoré Slovensko členstvom v EÚ získalo, sú silnejšie ako kompetencie, o ktoré sa delí.

Prezidentka Zuzana Čaputová

Európska únia (EÚ) je jedinečná skupina priateľov a partnerov, ktorých spájajú vzájomné spoločné hodnoty s cieľom rozvíjať spoluprácu, mier a prosperitu. Napísala na sociálnej sieti Twitter prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO)

Vstup do Európskej únie (EÚ) je pre Slovensko najväčší medzinárodný úspech. Vyhlásil to podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO).

Vďaka členstvu je podľa neho Slovensko v súčasnosti o niekoľko "levelov" inde, než bolo pred integráciou. "Rok predtým museli občania Slovenska potvrdiť záujem o vstup do EÚ v referende. Ak by bolo referendum neplatné, náš vstup by bol ohrozený. Prieskumy naznačovali, že k urnám nemusí prísť potrebných 50 percent voličov," skonštatoval. Stala sa však, ako tvrdí, nevídaná vec. Koaliční a opoziční lídri sa totiž pred konaním referenda spoločne vybrali do ulíc, aby na poslednú chvíľu zmobilizovali svoje tábory.

Expremiér Robert Fico

Opozičná strana Smer-SD si váži členstvo Slovenska v Európskej únii (EÚ) a chce, aby SR bola jej dôveryhodnou a stabilnou súčasťou. Pri príležitosti 17. výročia vstupu Slovenska do EÚ to vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico.

"Chceme, aby naše členstvo bolo obojstranne prospešné. Nielen, že my berieme z EÚ, ale že aj vieme niečo EÚ dať. Pri tomto všetkom musíme byť hrdý a sebavedomý národ. Musíme robiť suverénnu zahraničnú politiku," povedal Fico.