Trpí samovražednými sklonmi čo mu dal súper poriadne vyžrať: Odporná narážka priamo počas zápasu!

David Cox je hráčom škótskeho štvrtoligistu FC Albion Rovers. Útočník si prednedávnom prešiel počas zápasu doslova peklom.

V zápase jeho Albionu Rovers proti Stenhousemuirom sa David nedostal do základnej zostavy. Počas toho, ako vysedával na lavičke k nemu podišiel jeden zo súperových hráčov, aby mu uštedril ránu pod pás. „Malo sa ti to podariť na prvý pokus“ adresoval súper Davidovi. Narážal na Coxove problémy, nakoľko trpí depresiami a v minulosti sa viackrát pokúsil o samovraždu. David následne opustil štadión.



„Hoci sa to nezdá, ale úplne ma to dostalo. Toto naozaj nepotrebujem. Ak by mi to bol povedal kdesi vonku, pravdepodobne by som mu dolámal nohy. Počas zápasu som sa to snažil povedať rozhodcom, no tí sa tvárili, že nič nepočuli a nechceli s tým mať nič spoločné,“ povedal Cox pre britské BBC.



Slovný útok sa odohral v čase, kedy svetom rezonuje najmä téma rasizmu, ktorý v športe nemá miesto. Najnovšie sa však ukazuje, že rasizmus nie je jediným nástrojom, ako sa dá ubližovať.