Spory sa veľmi vyostrujú, Taliban sa vyhráža odvetou: Dôvodom je oneskorený odsun amerických vojsk

Ozbrojenci militantného islamistického hnutia Taliban v sobotu vyhlásili, že medzinárodné jednotky porušili dohodu medzi Spojenými štátmi a talibmi týkajúcu sa stiahnutia svojich vojsk z Afganistanu, čo je dôvodom, aby na to hnutie zareagovalo odvetnými krokmi.

Píše o tom agentúra DPA. "Keďže termín stiahnutia zahraničných síl z Afganistanu do 1. mája, ako to bolo dohodnuté, práve vypršal, umožňuje toto porušenie mudžahedínom Islamského emirátu Afganistan, aby proti okupačným silám podnikli akúkoľvek protiakciu, ktorú budú považovať za primeranú a patričnú," uviedol Taliban vo svojom vyhlásení, ktoré uverejnil v angličtine na Twitteri.

Islamský emirát Afganistan (IEA) je názov, ktorým Taliban pomenúva afganské územie. Taliban v tvíte ďalej spresnil, že jeho bojovníci budú teraz "so zreteľom na suverenitu, hodnoty a vyššie záujmy krajiny" čakať na rozhodnutie svojho velenia. Odsun jednotiek americkej armády z Afganistanu sa má podľa prezidenta USA Joea Bidena 1. mája ešte len začať - s tým, že ukončený bude do 11. septembra. Šéf Bieleho domu to oznámil v polovici apríla.

Severoatlantická aliancia ako taká začala s odsunom svojich jednotiek takisto len v týchto dňoch. Výcvikovú a podpornú misiu NATO s 9600 príslušníkmi, do ktorej patria aj americkí vojaci a ktorá mimoriadne závisí od vojenských kapacít Washingtonu, tvoria vojaci z 36 členských štátov NATO a partnerských krajín.