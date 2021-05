Vysoké ceny vstupeniek a musia fanúšikovia platiť za testy? SZĽH reaguje na dezinformácie

Na dezinformácie o projekte "Návrat fanúšikov" oficiálne zareagoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), v ktorom okrem iného uvádza na pravú mieru finančnú náročnosť koronavírusových testov pre návštevníkov zápasov.

Testy venoval do projektu Pavol Čekan a sú pre účastníkov projektu zadarmo.

"Unikátny projekt SZĽH, ktorého úlohou je otestovať funkčnosť hromadných podujatí s divákmi na tribúne, sa od spustenia na verejnosti stretáva s vlnou dezinformácií a nepresných skutočností.

Aktivita s názvom „Návrat fanúšikov“ je unikátnou snahou vedenia SZĽH o získanie vedomostí v snahe všeobecne zadefinovať podmienky konania rizikových hromadných podujatí v budúcich pandemických časoch.

Aby mal SZĽH k dispozícii dáta potrebné k nastaveniu takýchto podmienok, spustil pilotný projekt v súvislosti so zo začiatkom finálovej Tipos extraligy medzi HKM Zvolen a HK Poprad. Preto inicioval akciu, na ktorej od začiatku participuje konzílium odborníkov v zastúpení Aleny Koščálovej a Jozefa Šuvadu, Úrad verejného zdravotníctva na čele s hlavným hygienikom Jánom Mikasom, Boris Klempa z biomedicínskeho centra SAV a vedec Pavol Čekan zo spoločnosti MultiplexDX.

SZĽH sa spustením projektu snaží overiť v praxi efektivitu a vykonateľnosť skríningového testovania pred hromadným podujatím za použitia rôznych typov testov. To znamená výterových, resp. kloktacích PCR-testov a rovnako bežného antigénového testu. Kloktacie PCR-testy, ktorými boli, respektíve budú záujemcovia o účasť na zápasoch vo Zvolene a Poprade testovaní, venoval do projektu vedel Pavol Čekan.

Fanúšikovia teda zaň platiť nemusia. Platiť nemusia ani za antigénový test, ktorý si v deň konania podujatia môžu urobiť v hociktorom z takzvaných mobilných odberových miest (MOM) bez čakania a zadarmo. A platiť nemusia ani za kontrolný PCR test, ktorý v súlade s výskumom v rámci projektu podstúpia na ôsmy deň po podujatí.

SZĽH si je vedomý, že podstúpiť pred účasťou na hromadnom športovom podujatí dve testovacie procedúry a osem dní po jeho konaní ďalšiu nie je z logistického hľadiska jednoduché. Je však bezplatné a do budúcna mimoriadne efektívne, keďže na základe zozbieraných dát bude môcť zväz navrhnúť odborníkom pravidlá, za akých sa budú môcť konať hromadné športové podujatia aj s diváckou účasťou v budúcich časoch.

Tie sú z hľadiska vývoja pandemickej situácie nejasné a ťažko predpovedateľné. Zjednodušene povedané – vďaka fanúšikom, ktorí sa do aktivity zapoja teraz, pravdepodobne budú môcť navštíviť hokejový zápas aj takí, ktorí dnes projekt SZĽH nevnímajú v pozitívnom svetle.

Cena lístkov je plne v réžii organizátora zápasu, čiže HKM Zvolen, respektíve HK Poprad. Do tejto relácie SZĽH nijako nezasahovalo. Nie je teda pravdou, že ľudia si musia kúpiť drahú vstupenku na finálový dvojzápas či pod Pustým hradom, či pod Tatrami a k tomu si platiť finančne či logisticky náročné testovanie. Ceny, ktoré diváci zaplatili, respektíve zaplatia za vstupenky na zápasy do Zvolena a do Popradu, sú priamou podporou klubu v náročných časoch. Všetky PCR testy sú vďaka dohode SZĽH a vedca Pavla Čekana bezplatné," uviedol SZĽH v oficiálnej tlačovej správe.