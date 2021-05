Matovič hlási ďalší problém a vyzýva Slovákov: Milujte sa a množte sa!

Minister financií Igor Matovič na sociálnej sieti vo svojom novom statuse naznačil, že pripravuje nový finančný plán a mladým ľuďom odkázal posolstvo.

Napísal: "Niektorí si nedovidia na špičku nosa a žijú si svoj egotrip. Niektorých trápi budúcnosť tých, čo prídu po nás. Mne sa, ako ministrovi financií, patrí pozerať na prítomnosť ľudí na Slovensku, ale rovnako pozerať aj do budúcnosti - aby aj tí po nás mali z čoho žiť.... no a v tej budúcnosti Houston hlási problém. Veliký. V blízkej budúcnosti sa Slovensko stane najrýchlejšie stárnucou krajinou EÚ.

Ako sa to stalo? Od revolúcie nám klesla tak výrazne pôrodnosť, že ak porovnáme počet detí, ktorý sa narodil - s pôrodnosťou v roku 1989 ... nenarodilo sa nám viac ako 600 tisíc detí, ktoré nám budú veľmi chýbať. To znamená, že postupne budú medzi dôchodcov pribúdať húfy “Husákových detí”, ale medzi pracujúcich bude pribúdať výrazne menej mladých ľudí ... a to je z pohľadu verejných financií zásadný problém. Inak - na čím ďalej viac dôchodkov bude zarábať čím ďalej tým menej zamestnancov. Ups."

Vo svojom príspevku opísal, aký veľký problém pre Slovensko predstavuje nízka pôrodnosť, ktorá z roka na rok klesá. Začal sa máj - lásky čas a preto si neodpustil výzvu všetkým mladým ľuďom na Slovensku.

"Čo to znamená? A ako to riešiť? Ak vychádzam z predpokladu, že cesta vyšším zadĺžením bude zarúbaná, migrantov nechceme, kradnúť sa nebude a šetriť už nebude kde ... tak jediný zdroj na financovanie viac dôchodkov z menej miezd budú vyššie dane a odvody. To však následne môže zo Slovenska vyhnať ešte viac ľudí. Hmm, Hlava 22.

... alebo sa pokúsime o zázrak v poslednej chvíli a urobíme si zo Slovenska krajinu, kde sa mladí nebú báť založiť si rodinu. Kde rodina sa nebude báť prijať ďalšie dieťa. Kde dobehneme zameškané.

Ja pripravím plán finančný ... a vy zatiaľ nezabúdajte na podstatné - milujte sa a množte sa," zakončil svoj status.

Rezort financií sa plánuje v tomto roku zaoberať daňovo-odvodovou reformou. Premiér Eduard Heger (OĽANO) tento týždeň vyhlásil, že sa daňovo-odvodové zaťaženie zvyšovať nebude. Zvyšovanie daní ale na druhej strane jednoznačne nevylúčil. "Daňová reforma ak príde, tak preto, aby bola prospešná pre občanov," povedal.

Koaličná strana SaS chce v rámci diskusie o novom programovom vyhlásení vlády presadiť aj znižovanie daní a odvodov. Hovorí napríklad aj o zakomponovaní daňovej brzdy do zákona o rozpočtovej zodpovednosti.