Kauza Vrbětice spôsobila lavínu problémov: Tento sektor by po embargu Rusov zostal ochromený

Rusko zvažuje určité ekonomické sankcie voči Česku za vypovedanie svojich diplomatov, čím česká strana reagovala na zapojenie ruských agentov do výbuchu muničného skladu vo Vrběticiach.

Prípadné obchodné embargo by však vo väčšej miere mohli pocítiť iba konkrétne firmy, česká ekonomika ako celok by výraznejšie neutrpela.

Podľa servera lidovky.cz ruské zdroje naznačili, že úrady by mohli obmedziť dovoz českého piva. Reálne dovezené pivo z Českej republiky však tvorí z celkovej ročnej spotreby v krajine iba približne 0,5 %, drvivá väčšina "českého" piva sa vyrába priamo v Rusku, licenčne v miestnych pivovaroch.

Práve licenčná výroba, ktorá je v Rusku za všetky české pivovary možno 10-krát vyššia než samotný dovoz, tak výrazne znižuje vplyv prípadného embarga. Väčšie dôsledky by na české firmy malo embargo uvalené na iné odvetvia.

Najmä na strojárstvo, vývoz českých áut, komponentov, strojárskych celkov a výrobných liniek, čo dokopy predstavuje približne 68 % z celkového minuloročného českého exportu do Ruska v hodnote 98,8 miliardy Kč (3,82 miliardy eur). Na komplikácie by sa tak museli pripraviť napríklad Škoda Auto a dodávatelia autodielov, ale aj strojárska a na Rusko silne orientovaná firma Kovosvit zo Sezimovho Ústia.

Vážne ťažkosti by mohol mať aj výrobca traktorov Zetor, ktorý má na obdobie 2018 až 2022 uzatvorenú s ruským odberateľom zmluvu za 0,5 miliardy eur. Plán dodávok na minulý a tento rok pritom podľa výkonného riaditeľa Zetor Tractors Mariána Lipovského už negatívne ovplyvnila pandémia nového koronavírusu aj vývoj kurzu rubľa k euru. Čo sa však týka ekonomiky ako celku, vývoz do Ruska tvorí iba 2 % z celkového českého exportu. Česká ekonomika by tak príliš neutrpela.

Teoreticky by Rusi mohli pohroziť aj obmedzením dodávok ropy a plynu, čo je najväčšia česká dovozná položka. Ako však pre lidovky.cz povedal v rozhovore vládny splnomocnenec pre energetickú bezpečnosť Václav Bartuška, Rusko je od vývozu energetických surovín existenčne závislé. Navyše, Česko má pre plyn a ropu k dispozícii alternatívne cesty zo Západu.