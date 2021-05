Premiér Eduard Heger na rovinu o členstve v EÚ: Toto sú podľa neho najväčšie benefity

Členstvo v Európskej únii (EÚ) je pre Slovensko jasným odkazom toho, kam mentálne patríme od slobodného rozhodnutia, ktoré sme urobili na námestiach v novembri 1989.

Pri príležitosti 17. výročia vstupu Slovenska do EÚ to pre TASR uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO). "Kým sme neboli členom, boli sme najmä divákmi. Od vstupu do EÚ sme 17 rokov jej plnohodnotným členom. Sedíme za jedným stolom, kde o všetkom spolurozhodujeme. Treba sa zbaviť dojmu, že za všetkým je Brusel. Brusel je mesto v Belgicku, my sme súčasťou EÚ, aj my sme EÚ," povedal predseda vlády.

Premiér považuje za najväčšie benefity členstva v EÚ spoločné hľadanie a nachádzanie riešení na výzvy, ktorým žiadna krajina nedokáže čeliť sama. Takými sú podľa neho aj pandémia nového koronavírusu alebo napríklad aj zelená či digitálna tranzícia.

"Členstvo v EÚ nie je len o európskom rozpočte. Aj vďaka členstvu v EÚ dnes máme cestovnú mapu pre zdravšie, modernejšie a úspešnejšie Slovensko, ktorou je Plán obnovy a odolnosti SR," poznamenal Heger. EÚ je podľa neho spoločenstvo, ktoré sa hlási k základným hodnotám, ako sú demokracia, právny štát či princípy trhovej ekonomiky.

Slovensko vďaka členstvu v EÚ pomáha podľa premiéra spoluvytvárať európsku politiku najmä prostredníctvom účasti na aktivitách v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. Táto platforma je o výraznejšom zapájaní občanov a o verejnej diskusii, ktorú na Slovensku odštartujú na Deň Európy 9. mája.

Predseda vládneho kabinetu pripomenul, že popri členstve v EÚ netreba zabúdať ani na členstvo v NATO, ktorého výročie oslavujeme 29. marca. "NATO je pre našu krajinu garanciou bezpečnosti. Nemusíme ísť ďaleko po príklady toho, že bezpečnosť nie je ani v dnešnom svete samozrejmosťou," skonštatoval.