Slovensko, podľa Borisa Kollára, patrí do EÚ: Jednu vec však predseda Sme rodina stále rázne odmieta

Slovensko patrí do Európskej únie (EÚ). Pri príležitosti 17. výročia vstupu Slovenska do EÚ to vyhlásil predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina), ktorý však naďalej odmieta odovzdávanie ďalších kompetencií do Bruselu.

Pre TASR to uviedla jeho hovorkyňa Michaela Jurcová. Za prínos Únie označuje šéf parlamentu najmä štyri slobody, a to voľný pohyb osôb, tovarov, kapitálu a služieb, ktoré sú základným kameňom spoločného trhu. "Vďaka Európskej únii sa na Slovensku vybudovalo množstvo projektov, čo predseda vníma ako pozitívum, keďže tým došlo k modernizácii celej krajiny naprieč rôznymi odvetviami," povedala Jurcová. Kollár zároveň vyzdvihuje najväčší stimulačný balík v histórii, ktorý je určený na plán obnovy. Tieto financie vníma ako odrazový mostík pre Slovensko, najmä po období pandémie nového koronavírusu, keď je podľa neho nevyhnutné naštartovať reformy, ktoré pomôžu mnohým rodinám i krajine. Predseda parlamentu však naďalej odmieta odovzdávanie ďalších kompetencií do Bruselu. "Niektoré aktivity či snahy Únie obmedzovať možnosti jednotlivých členských štátov sú z jeho pohľadu neprijateľné," priblížila Jurcová. Súčasné nastavenie považuje Kollár za dostatočné a vidí to ako najvhodnejší variant.