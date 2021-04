Nepríjemná správa pre Slovensko: Jeden z najlepších obrancov na MS nepôjde

Veľká nepríjemnosť pre Slovensko! Na hokejových MS v Lotyšsku sa Craig Ramsay bude musieť zaobísť bez jedného z najlepších obrancov

Obranca Michal Čajkovský (28) nepomôže slovenskej reprezentácii na MS v Lotyšsku. Dôvodom je športový pruh, ktorý ho výrazne limitoval už počas sezóny v KHL.

„Bojoval som s tým takmer pol sezóny. Mám športový pruh. Celý rok ma boleli slabiny a brušný sval. Doktor mi povedal, že si musím dať tri týždne voľno. Potrebujem pokoj, a potom budem pomaličky posilňovať a chodiť na rehabilitácie, aby sa mikrotrhliny dali dokopy. Ak by som pokračoval v sezóne, hrozilo by mi kompletné roztrhanie svalstva," vysvetlil Čajkovský dôvod svojej absencie na šampionáte pre Denník Šport.

„Stále ma to bolelo. Teraz som mal chvíľu voľno, tak sa to mierne zlepšilo. Medzi sériami v play-off sme veľa trénovali, ťahali sme aj obrovské pneumatiky, čo môjmu zraneniu vôbec nepomohlo. Bolo to náročné. Proti Petrohradu som hral v podstate na jednej nohe, ale nechcem sa na nič vyhovárať," dodal.

Obdivuhodné, že napriek spomínaným ťažkostiam odohral tak skvelú sezónu. Strelil dvanásť gólov a medzi obrancami v KHL bol štvrtým najlepším strelcom základnej časti. Opora zadných radov Dinama Moskva skončila v elitnej pätnástke bodovania obrancov (26 bodov v 58 zápasoch).