Čaputová navštívila prevádzky, ktoré boli zatvorené: Cítiť neistotu do budúcna

Je cítiť radosť z návratu do práce, ale aj neistotu do budúcna.

Skonštatovala to prezidentka SR Zuzana Čaputová po návšteve pracovníkov v prevádzkach, ktoré boli pre pandémiu nového koronavírusu dlhšie obdobie zatvorené, napríklad gastro, služby či maloobchod. Verí, že situáciu zlepší aj očkovanie. Hlava štátu to uvádza na sociálnej sieti. "Všetci sa radujú z návratu do práce a veľmi sa tešia na svoje zákazníčky a klientov. Veľa však za uplynulé obdobie aj stratili. Niektorým sa príjem znížil tak, že bez pomoci svojich rodín by neprežili. Ďalší minuli všetky úspory, ktoré si odkladali niekoľko rokov, alebo sa museli zadlžiť," poukazuje Čaputová.

Skúsenosti so štátnou pomocou, o ktorú sa podľa vlastných slov zaujímala, boli tiež rôzne. Niektorí ju síce dostali, avšak vo výške, ktorá nepostačovala na dôstojné živobytie. Iní cez sieť pomoci prepadli. "Boli to ľudia z rôznych generácií, s rôznou pracovnou skúsenosťou. Všetkých ich však spája obava zo zajtrajška," konštatuje Čaputová. Potreba kompenzovať straty z tohto obdobia a dodať ekonomike impulz na rozvoj a modernizáciu je preto podľa hlavy štátu veľkou úlohou. Podotýka, že o nej hovorí pri každom stretnutí s príslušnými členmi vlády.

Prezidentka zároveň poďakovala všetkým za poctivú prácu, ktorou prispievajú k rozvoju Slovenska. Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku práce popriala, aby ľudia mohli pracovať v dôstojných pracovných podmienkach a s adekvátnym ohodnotením.