Sagan na stupni víťazov: Ani hustý dážď ho nezastavil

Slovenský cyklista Peter Sagan (31) obsadil tretie miesto v piatkovej 3. etape pretekov Okolo Romandie.

Jazdec stajne Bora-Hansgrohe finišoval druhý v záverečnom špurte skupiny, ktorá zaostala o 22 sekúnd za víťazom etapy Marcom Solerom z tímu Movistar.

Španiel dostiahol do úspešného konca únik, ktorý odštartoval v záverečnom stúpaní 168,7 km dlhého úseku so štartom a cieľom v Estavayere. Po triumfe sa Soler posunul do čela priebežného poradia. Druhý skončil Dán Magnus Cort (EF Education - Nippo).

Už od úvodu sa množstvo jazdcov pokúšalo o únik, no napokon sa vyskladala okolo domáceho Stefana Künga (Groupama-FDJ) sedmička v zložení Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Charles Quarterman (Trek-Segafredo), Sander Armée (Qhubeka-Assos), Johan Jacobs (Movistar), Stefan Bissegger (EF Education) a Matthias Reutimann (Švajč.). Tempo pelotónu udával v nepriaznivom počasí hlavne tím Ineos, ktorý bojoval o čelo priebežného poradia.

V stúpaní 50 km pred cieľom sa so sedmičkou rozlúčili ako prví Armée a Quarterman, o niečo neskôr Reutimann. Kvarteto šliapalo zo všetkých síl do pedálov a pelotón s bratmi Saganovcami, v ktorom spolupracovali hlavne Ineos, Bora a Bahrain, systematicky ukrajoval z dvojminutového náskoku.

Do záverečného stúpania už išiel iba osamotený Belgičan Goossens, keď Künga zabrzdil nešťastný pád a zvyšní jazdci nevydržali tempo. Les Grandes napokon znamenal definitívny koniec úniku. Útok potom vyšiel Španielovi Solerovi. Do cieľa smeroval s malým náskokom na prenasledovateľov a podarilo sa mu ho úspešne udržať. Medzi prenasledovateľmi sa v boji o druhé mieste presadil v špurte Dán Cort pred Petrom Saganom.