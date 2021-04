Miroslav Kollár dostal nechutný list: Výhražky poslancovi a jeho rodine

Primátorovi Hlohovca a nezaradenému poslancovi Národnej rady SR Miroslavovi Kollárovi sa vyhrážajú neznámi páchatelia.

Podľa Kollára má zaslaná hrozba súvislosť s jeho odchodom z vládnej koalície a vstupom do strany Spolu - občianska demokracia. Vyhrážka formulovaná ako vyhlásenie organizovanej skupiny má smerovať aj voči rodine poslanca. Poslanec už v tejto súvislosti kontaktoval svojich právnikov, je zároveň rozhodnutý podať trestné oznámenie. Informáciu a časť listu poskytol hovorca strany Spolu Matej Bučko.

„Vzdaj sa mandátu poslanca. Ak tak neurobíš, tak my Slobodní rytieri Slovenska sa ‚pozrieme‘ na tvoju rodinu,“ píše sa v liste od neznámych páchateľov. Bučko dodal, že Kollár už v tejto veci kontaktoval svojich právnikov a je rozhodnutý podať trestné oznámenie.

Miroslav Kollár minulý týždeň informoval, že vstupuje do mimoparlamentnej strany Spolu. Kollár sa dostal do parlamentu ako člen strany Za ľudí, ktorej bol aj podpredsedom. Z koalície i zo strany odišiel vo februári po kritike vlády a vtedajšieho premiéra Igora Matoviča (OĽANO) za zvládanie pandémie. Okrem Kollára odišiel z koalície a strany Za ľudí aj poslanec Tomáš Valášek. Ten nedávno oznámil svoj vstup do mimoparlamentného Progresívneho Slovenska.