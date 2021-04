Zverejnenie zmluvy k Sputniku spustilo lavínu kritiky: Ministerka Kolíková prehovorila

Hoci sú v zmluve k nákupu vakcíny Sputnik V ustanovenia, ktoré sa javia v rozpore s jej povinným zverejnením, kľúčové je slovenské právo, na ktoré zmluva odkazuje. Vyplýva to z piatkového vyjadrenia ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej (Za ľudí).

Uviedla, že v zmluve sú ustanovenia, ktoré hovoria o tom, že by mala byť dôverná a jej zverejnenie je pokutované. "S ohľadom na opatrnosť a ochranu záujmov SR bolo určite dobré sa o tom s ruskou stranou porozprávať, vysvetliť im, že je tu takáto právna úprava," zdôraznila s tým, že s ohľadom na dobré zmluvné vzťahy s každým partnerom bolo pre SR dôležité urobiť takéto kroky.

"Podľa mňa je kľúčový výsledok, a výsledok je taký, že sa tomu venovala aj vláda. Nakoniec sme naozaj konsenzuálne prišli k záveru, že je potrebné ju zverejniť. Minister zdravotníctva k tomu urobil všetko," povedala. Vyhlásila, že si vie predstaviť aj výhodnejšiu zmluvu.

Kolíková pripustila, že vzhľadom na okolnosti mohla nadobudnúť zmluva účinnosť ešte pred jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv. "Mali sme núdzový stav, s tým súvisí aj potreba zaočkovanosti a zakúpenie vakcín. Sú tu dôvody, pre ktoré by sme sa mohli domnievať, že nám to spadá práve do tej kategórie zmlúv, keď je síce dodatočne zverejnená, ale účinnosť môže nadobudnúť aj skôr," podotkla.

Ministerka si myslí, že v prípade, keď by sme mali zaočkovanú populáciu v takej miere, že vakcínu Sputnik V už nepotrebujeme, mohla by sa v primeranej miere použiť odôvodnená námietka a Slovensko by nemuselo odkúpiť všetky z dohodnutých dvoch miliónov dávok.

MZ SR zverejnilo zmluvu o nákupe vakcín Sputnik V vo štvrtok (29. 4.) večer. Dostupná je v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Zmluva na nákup vakcín je uzavretá na 19.900.000 amerických dolárov bez DPH.