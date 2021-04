Ako budeme žiť od pondelka? Lengvarský a Mikas predstavili aktuálne opatrenia

Čo nás najbližšie dni čaká? Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a hlavný hygienik SR predstavili aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID-19 platné od pondelka 3. mája.

Od pondelka sa Slovensko rozdelí do dvoch častí. Jedna je bordová, druhá červeno-ružová, informoval v úvode minister Lengvarský. Aké zmeny to so sebou prináša, konkretizoval J. Mikas.

Bordové okresy - zákaz vychádzania od 17. hodiny do 01.00 nasledujúceho dňa. Bez testu a mimo zákaz môžete vstúpiť do potravín, postarať sa o najbližších, ísť na covid test či sobáš.

Červeno-ružové - zákaz vychádzania od 21. hodiny do 01.00 nasledujúceho dňa. Počas celého dňa teda obyvatelia nepotrebujú na preukázanie negatívny výsledok testu.

Pre všetky okresy patria výnimky zo zákazu vychádzania ako cesta k lekárovi, sprievod dieťaťa do škôly/škôlky, venčenie psa/mačky apod.

Mikas spomenul aj schválený kultúrny semafor, ktorý bude súčasťou nového COVID automatu. Ten bude Lengvarský ešte len predkladať.