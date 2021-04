Pellegrini po vystúpení Hegera v parlamente: Je tu chaos a bordel!

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v úvodnom slove k programovému vyhláseniu jeho vlády uviedol, že sa v ňom premieta túžba ľudí po zásadných zmenách v správe vecí verejných.

Tá sa podľa neho prejavila v minuloročných parlamentných volieb, v ktorých strany vládnej koalície dostali mimoriadne silný mandát na „návrat Slovenska k spravodlivému štátu". Parlamentné voľby v roku 2020 sa uskutočnili podľa Hegera v tieni nájomných vrážd novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, „čím vyvrcholilo dlhé obdobie privilégií oligarchie, korumpovania sudcov, prokurátorov i policajtov". Parlament dnes rokuje o Programovom vyhlásení vlády, kabinet sa uchádza o vyslovenie dôvery poslancov Národnej rady SR (NR SR). Rokovanie má dnes prebiehať do 19:00.

Predseda vlády poukázal na to, že koaličné strany preberali krajinu v situácii, keď svet ochromovala pandémia nevídaných rozmerov. „Napriek boji s pandémiou plní vládna koalícia aj to, čo vo voľbách sľúbila voličom. Už len nástup našej vlády rozviazal ruky polícii a sú stíhaní ľudia, ktorí boli dovtedy nedotknuteľní," zdôraznil Heger. Spomenul, že okrem iného vykonala vláda významnú časť reformy justície, prijala novú Bezpečnostnú stratégiu SR či zaviedla tehotenský príspevok 200 eur od štvrtého mesiaca tehotenstva.

„Budeme vládou obnovy a prosperity Slovenska. Máme historickú šancu zo Slovenska spraviť zelenšiu, digitálnejšiu, zdravšiu a vzdelanejšiu krajinu," priblížil premiér. Dodal, že zamerať sa chcú na obnovu Slovenska po kríze a znovunaštartovať ekonomiku.

Po Hegerovi vystúpil v pléne predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). O podporu programového vyhlásenia vlády požiadal aj opozíciu. Podľa neho je to dobré programové vyhlásenie, ktoré je zamerané hlavne na podporu rodín. Verí, že ministri budú počas rokovania prítomní v rokovacej sále v hojnom počte. Do rozpravy sa prihlásili aj šéfovia rezortov financií, hospodárstva, práce, školstva, spravodlivosti či životného prostredia. Okrem nich sa do rozpravy písomne prihlásila približne dvadsiatka členov zákonodarného zboru.

Nezaradený poslanec parlamentu a líder strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini označil vystúpenie premiéra v pléne za veľkú frašku. Pre doterajšie pôsobenie vlády je podľa jeho slov typický chaos, amaterizmus, netransparentnosť, pohŕdanie demokratickými princípmi či nejasné pravidlá v boji proti koronavírusu. Súčasnú vládu označil za vládu Igora Matoviča (OĽaNO). „Je tu taký chaos a bordel, aký sme tu nevideli niekoľko rokov a nech si hovorí kto chce, čo chce. Len malá časť populácie si myslí, že vláda vydrží celé funkčné obdobie,” povedal Pellegrini na tlačovej konferencii. Doplnil, že nezaradení poslanci parlamentu z jeho strany tejto vláde podporu nevyjadria.

Predseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) zdôraznil, že PVV je vytrhnuté z reality a nereaguje na to, čo sa udialo v rokoch 2020 a 2021. Ako povedal na tlačovej besede v parlamente, členovia strany preto za neho nezahlasujú.