Petraník naložil kontroverznej Wortex kvôli nezmyslom o očkovaní: Žena, ktorá sa preslávila chlpatou chan*ou

Exsuperstárista Jkub Petraník nenechal na kontroverznej hviezdičke Alex Wortex ani nitku suchú. Naštvali ho nezmysly, ktoré má dievča na instagrame šíriť ohľadom očkovania.

Ďalšia vojna na slovenskej šoubiznisovej scéne. Tentokrát ju rozpútalo očkovanie a názory niektorých samozvaných odborníkov. Exsuperstáristu Jakuba Petraníka naštvalo, že hviezdička Alex Wortex, ktorú sám vola Semtex, na svojom instagrame šíri hoaxy o očkovaní.

Keďže Wortex má na instagrame vyše 40-tisíc fanúšikov, väčšinou mladých ľudí, nezmysly o očkovaní môžu dosť ovplyvniť očkovanie na Slovensku a celkový boj s Covidom-19. Jakub Petraník sa preto pustil do boja. "Veľmi ma baví najnovší hoax. Vraj nezaočkované ženy po stretnutí s očkovaným človekom nedostávajú menzes a bolia ich prsia," napísal Petraník o jednom z nezmyslov, ktorý sa mal dočítať na instagrame u Wortex.

Do Petraníka sa kvôli jeho vyvracaniu hoaxov pustili aj fanúšikovia Wortex a on pokračuje poriadne zostra. "Žena, ktorá sa preslávila chlpatou chan*ou, začne na seba upozorňovať hoaxami a vlastnými konštrukciami a jej stádo jej verí. Semtex povedala, že sa netreba očkovať, tak sa nenechajú. Nakazia okolie a my sa tu kvôli takýmto dementom budeme prechádzať po prázdnych uliciach s respirátorom do roku 2030," utrhol sa Petraník, ktorý na Wortex nenechal ani nitku suchú.

Exsuperstárista nabáda ľudí, aby nepodľahli nepodloženým klebetám a výmyslom, ktoré niektorí šíria o očkovaní a radšej sa spoľahli na slová odborníkov. Tí jediní môžu mať na danú tému názor, ktorému je potrebné naslúchať.