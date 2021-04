Grendel hovorí o vynútenej výmene premiéra: Tváriť sa nadšene by bolo falošné

Vynútená výmena premiéra je vážnym zásahom do koaličných vzťahov.

Pripustil to v piatok podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) v rozprave k programovému vyhláseniu vlády. Vyzdvihol však boj proti korupcii a dodal, že za pokus to stojí.

Poznamenal, že za uplynulý rok zvádzala vláda boj proti korupcii, boj proti pandémii, ale aj tretí boj, ktorý bol podľa jeho slov zbytočný. "To, že sa tu stretávame už po roku a znovu riešime programové vyhlásenie a vyslovenie dôvery vláde, to nespôsobila pandémia. Spôsobili sme si to my sami, a to tým, že sme bojovali s nesprávnym súperom. Bojovali sme sami proti sebe, lebo namiesto ľudí sme sa sústredili na seba," zdôraznil s tým, že myslí koalíciu aj opozíciu.

Vyhlásil, že vynútená výmena premiéra je vážnym zásahom do koaličných vzťahov. "A tváriť sa, že s nadšením ideme vyslovovať dôveru ďalšej vláde, akoby sa nič nestalo, by bolo falošné. Napriek tomu tvrdím, že za pokus to stojí," dodal Grendel. Je totiž presvedčený, že očista spoločnosti od korupcie je do veľkej miery zásluha vlády súčasnej koalície.