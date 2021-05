Žena (27) odrovnala internet úprimným priznaním: Prečo som sa ešte nebozkávala!

Priznanie 27-ročnej Emily sa stalo virálnym na sociálnej sieti TikTok.

Mladá žena otvorene rozpráva o tom, že ešte so žiadnym mužom nemala fyzický kontakt – nedošlo k sexu a ani len k bozkávaniu. ,,Mám 27 rokov, nikdy som s niekým nechodila. Nikdy som nikoho nepobozkala, ani sa s nikým inak intímne nezblížila – a áno, priťahujú ma chlapi,“ vyrukovala s pravdou Emily. ,,Ani som sa k takému niečomu nepriblížila. Ani raz.“

Blondína je kresťanka a k zverejneniu svojich skúseností ju viedlo podobné video inej ženy na TikToku. Ešte viac ju však vyprovokovali reakcie, ktoré žena od užívateľov sociálnej siete dostala. ,,Proste tomu nechceli veriť. Tie komentáre boli šialené. Nepoznám veľa ľudí, ako sme ja alebo ona, a rada by som. Takže ak ste tu, muži lebo ženi v našom veku, tak sa ozvite,“ vyzvala Emily.

,,Svet nás považuje za bizarných. Ja len chcem aby ste vedeli, že existujem, aby aj ona vedela, že existujem, že nie sme samé!“ vysvetlila mladá žena svoje posolstvo. Ako píše portál Ladbible, jej video si pozrelo cez 1,5 milióna ľudí a po veľkom záujme odpovedala na zvedavé otázky, prečo s nikým ešte nič nemala.

,,Úprimne, ešte som nestretla nikoho, s kým by som chcela ísť do vzťahu, a ako slobodná som spokojná. Môj život je naplnený, ak by prišiel niekto, s kým by sme si sadli, super. Ale to sa zatiaľ nestalo,“ povedala. Emily je z malého mesta a so svojou rodinou má veľmi blízky vzťah. Na rande už síce bola, ale k vzťahu sa nedostala. ,,Som aktívna na zoznamke. Nič z toho nebolo, nikdy som sa nedostala ďalej ako na prvé rande,“ povedala. Čo sa týka jej budúcnosti, vyjadrila sa, že ,,na 100 percent dôveruje Bohu“.