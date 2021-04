Potvrdené: Šéf americkej diplomacie zavíta na Ukrajinu

Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken navštívi na budúci týždeň Ukrajinu, informovala v noci na piatok spravodajská stanica CBS News.

Dodala, že Blinken túto svoju cestu potvrdil v rozhovore pre CBS, ktorý sa bude vysielať v nedeľu v rámci jej relácie 60 Minutes. Moskva vyvolala tento mesiac veľké znepokojenie Kyjeva a Západu, keď pozdĺž hraníc s Ukrajinou začala hromadiť svoje jednotky. Pred týždňom však ruský minister obrany Sergej Šojgu nariadil ich stiahnutie. Podľa Blinkena bolo v čase pred nariadeným odsunom na hraniciach s Ukrajinou sústredených viac ruských vojakov ako kedykoľvek od roku 2014, keď "Rusko naozaj vtrhlo" na ukrajinské územie.

Rusko pritom vyhlásilo, že skoncentrovanie jeho jednotiek v blízkosti hraníc s Ukrajinou je súčasťou cvičení v reakcii na kroky NATO, pripomenula CBS. Na margo odsunu ruských jednotiek z rusko-ukrajinského pohraničia Blinken povedal, že "to, čo sme zaznamenali za posledných pár dní, je zjavne rozhodnutie stiahnuť niektoré z týchto síl, a videli sme, že niektoré z nich sa v skutočnosti začali sťahovať".

Blinken tiež v rozhovore uviedol, že Spojené štáty nemôžu "povedať, že by poznali zámery" ruského prezidenta Vladimira Putina. "Existuje veľa vecí, ktoré by (Putin) mohol urobiť alebo ktoré sa rozhodol neurobiť," uviedol Blinken pre CBS. Podľa agentúry TASS nateraz nie je známe, či Blinken mieni po návšteve Kyjeva odcestovať aj na rokovania do Moskvy. TASS dodala, že ministerstvo zahraničných vecí USA zatiaľ nereagovalo na jej žiadosť o ďalšie podrobnosti cesty.

Podľa CNN by Blinkenova návšteva v Kyjeve mala spojencom USA v NATO preukázať, že Washington nemá v úmysle vzdať sa svojho rozhodného postoja voči Moskve a bude sa ho držať aj na rusko-americkom summite, ktorý by sa mohol konať začiatkom leta. Americký prezident Joe Biden predniesol návrh na zvolanie takéhoto rusko-amerického summitu počas telefonátu s Putinom, ktorý sa odohral 13. apríla.