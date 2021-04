Na Zemana sa to valí z každej strany: Tisíce Čechov vyšli do ulíc, žiadajú len jedno

Na Václavskom námestí v Prahe sa vo štvrtok večer zišli tisíce ľudí na demonštrácii proti českému prezidentovi Milošovi Zemanovi, ktorú zorganizoval spolok Milion chvilek pro demokracii. Informoval o tom webový server denníka Mladá fronta DNES.

Protestujúci počas akcie vyzvali senátorov, aby na Zemana podali ústavnú žalobu pre velezradu. Vadí im jeho dlhodobá náklonnosť k Rusku aj jeho vyjadrenia po odhalení účasti ruských agentov na výbuchu vo Vrběticiach.

"Za uplynulých osem rokov Zeman ukázal, že ho neradno podceňovať a že sa nesmieme spoliehať na slušnosť a ústavu. Nič také on neuznáva. Všetko, čo počas svojho mandátu urobil vo vzťahu k Rusku, má jednoznačné pomenovanie - velezrada. Vládne nám zradca z Hradu," vyhlásil predseda spolku Benjamin Roll, ktorého cituje webový server denníka Mladá fronta DNES.

Na zhromaždení sa podľa odhadov polície zišlo približne 10 000 ľudí, ktorí dodržiavali dvojmetrové rozstupy. Usporiadatelia odhadli účasť na konci programu na približne 20 000 demonštrujúcich. Ľudia mali so sebou vlajky Českej republiky i Európskej únie. Niektorí si priniesli aj transparenty s nápismi ako "Spolu patríme na Západ", "Zeman - vlastizradca" alebo "Nie sme Rusko, nie sme tovar".

Podobné protesty sa vo štvrtok konali aj v desiatkach ďalších miest po celom Česku.

Jedinou nádejou na zlepšenie situácie v krajine je podľa Rolla výrazné víťazstvo prodemokratických strán v októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne. "Požadujeme, aby prodemokratické strany odmietli všetky ponuky na akúkoľvek formu vládnej spolupráce s hnutím ANO, extrémistami z SPD a komunistami, či ich podporu," povedal predseda zmieneného spolku.

Na demonštrácii vystúpil i hudobník a bývalý minister pre ľudské práva Michael Kocáb, ktorý tento týždeň založil petíciu. Tá senátorov takisto vyzýva, aby podali na prezidenta ústavnú žalobu.

"Rusko sa nikdy nedokázalo zmieriť s tým, že stratilo vplyv na svoje predošlé dŕžavy, a stále sa snaží narúšať nové poriadky, ktoré u nás zavládli po roku 1989. Vyvrcholilo to vrbětickou kauzou. Je to ozbrojený útok proti štátu Európskej únie," vyhlásil Kocáb. Zeman podľa neho dlhodobo postupuje proti záujmom Česka. "Opäť to teraz jasne potvrdil svojím oneskoreným a relativizujúcim prejavom," doplnil.

Na protestnú akciu zareagoval na sociálnych sieťach hovorca prezidenta Jiří Ovčáček. "Milion chvilek nenávisti opäť dokázal, že s pravdou a láskou nemá nič spoločné," napísal Ovčáček na Twitteri počas demonštrácie.