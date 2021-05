Zistila, že jej snúbenec má milenku: Vymyslela pomstu, za ktorú bude pykať ona sama

Zasnúbili sa a príprava ich vysnívanej svadby bola v plnom prúde. Keď sa však Bethany dozvedela, že ju jej snúbenec podvádza, rozhodla sa svadbu zrušiť a pomstiť sa mu aj s úrokmi. Drsný zvrat.

Ako uvádza portál New York Post, 43-ročná Bethany Austin z amerického štátu Illiniois po siedmich rokoch vzťahu so svojím partnerom odhalila skutočnú pravdu. Dvojica zdieľala spoločný účet na online úložisku, vďaka čomu sa Bethany dostala k pikantným fotkám a textom, ktoré jej snúbencovi posielala jeho milenka. Po tomto zistení sa s ním okamžite rozišla.

Bethany však potrebovala svojej rodine vysvetliť, prečo sa tak náhle rozhodla zrušiť svadbu. Vyriešila to svojsky. Pikantné fotografie cudzej ženy sa rozhodla zverejniť, a tak svojej rodine a priateľom rozposlala list s vysvetlením ich situácie, do ktorého vložila kompromitujúce fotografie a správy. Malo ísť o pomstu svojmu snúbencovi a jeho milenke, no v konečnom dôsledku si to odniesla aj samotná Bethany.

Incident sa dostal až na súd, kde bola 43-ročná Bethany uznaná vinnou z nedobrovoľného šírenia súkromných sexuálnych snímok. Bethany sa snažila brániť a na súde povedala, že o nej jej snúbenec začal šíriť zvesti a tvrdil, že je „bláznivá“. „Snažila som sa povedať ľuďom pravdu. Chcela som, aby vedeli, že nie som blázon,“ dodala Bethany.

Milenka však na súde vysvetlila, že pikantné fotky boli súkromné a boli určené len pre muža, ktorému ich poslala. Sudca jej dal za pravdu a dodal, že Bethany mala vedieť, že fotografie nepatria do jej rúk. „Je to nesprávne, pretože odhalenie tela človeka proti jeho vôli zásadne zbavuje človeka práva na súkromie," uviedol sudca Coppedge. Bethany teraz hrozia až tri roky strávené za mrežami.