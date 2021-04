Iveta s dcérou sa nechtiac stali súčasťou komunistickej propagandy: Ako nás dostali na prvomájový plagát!

Obrovská náhoda! Pri zmienke o 1. máji a Sviatku práce sa všetkým pamätníkom socializmu v spomienkach vybavia sprievody, zástavy, vlajočky aj alegorické vozy či transparenty s heslami, no a niektorým sa zasa zježia chlpy.

Na takýto sprievod sa pred 35 rokmi prišla so svojou vtedy dvojročnou dcérkou Ivicou pozrieť aj Iveta Provazníková (59). Ani len netušila, že sa dostala do záberu jednému z fotografov. Zvečnil ju na obrázku, ktorý sa stal súčasťou propagandistických materiálov. Zistila to neskôr, úplnou náhodou vďaka švagrovi, ktorý robil v rafinérke Slovnaft. Fotogaléria 5 fotiek v galérii Alegorické vozy, transparenty a pompézne sprievody. Aj takto vyzerali prvomájové oslavy Sviatku práce. V roku 1986 sa jedného z nich v Bratislave zúčastnila aj vtedy 25-ročná Iveta Provazníková s dcérkou Ivicou, ktoré bývali na Račianskom mýte.

„Môj muž bol na vojne a ja som sa vybrala s dcérou na chvíľu do mesta, ukázať jej alegorické vozy na prvomájový sprievod,“ zaspomínala Iveta s tým, že presné miesto, odkiaľ pozorovali ohromné kreácie, si už dnes, po rokoch nepamätá. Pravdepodobne stáli na Námestí SNP. Vtedy však nevedela, že sa ju s dcérkou na rukách podarilo zvečniť fotografovi. O rok neskôr však prišlo obrovské prekvapenie.

„Jedného dňa mi telefonoval švagor s tým, že moja fotka visí na nástenke v Slovnafte. Spočiatku som tomu neverila, pretože som vôbec netušila, že ma vtedy pred rokom niekto odfotografoval. Z fotky sa stal propagačný materiál k 1. máju,“ prezradila Iveta s tým, že jediný spôsob, ako sa k fotke mohol švagor v roku 1987 dostať, bolo ukradnúť ju z nástenky.

„K propagačným materiálom ste sa v tej dobe nedostali bežne, nedali sa kúpiť. Myslím, že raz som dokonca pre tieto materiály išla. Kancelária sídlila pri Prezidentskom paláci. V obale ste dostali zložku k 1. máju s dokumentmi a obrázkami, ktoré ste si mohli dať na nástenku alebo do kroniky,“ opísala Bratislavčanka s tým, že dodnes má propagačnú fotku umiestnenú na pamiatku na chladničke a stráži si ju ako oko v hlave.

Na sprievode premrzla

Na Sviatok práce však nemá najkrajšie spomienky a oslavy brala skôr ako povinnosť. „Dlhé roky sme museli ako malé deti chodiť do sprievodu, či sa nám to páčilo alebo nie. Boli sme len v tenkých svetríkoch alebo úboroch a takmer vždy sme totálne premrzli,“ dodala s tým, že aj jej mama mala zlú skúsenosť so sovietskymi vojakmi a v rodine neboli ani trochu naklonení socialistickému režimu.

Dnes už Sviatok práce nijako špeciálne neoslavuje. „Ak máme voľno, tak si s manželom veľmi radi vybehneme na výlet do Rakúska. Ak by sme tento rok mohli a bolo by teplo, určite by sme sa išli slniť na Neziderské jazero,“ zhodnotila na záver, ako by najradšej naložila s voľným dňom.

Sviatok práce

Uznesenie o oslavách Sviatku práce prijal ustanovujúci kongres II. internacionály roku 1889 v Paríži na pamiatku všeobecného štrajku a masových demonštrácií chicagskych robotníkov, ktoré sa konali roku 1886 za osemhodinový pracovný čas. V roku 1886 sa všade v USA – od New Yorku po San Francisco zdvihla vlna demonštrácií. V Chicagu vyšlo do ulíc 1. mája 40 000 štrajkujúcich. Polícia 3. mája začala paľbu do robotníkov, pričom 6 osôb zabila a 50 ťažko zranila. Po vzniku ČSR bol od roku 1919 deň pripadajúci na 1. máj vyhlásený za štátny sviatok. Oslavy sa niesli v duchu boja proti nezamestnanosti. V rokoch 1933 – 1938 vyjadrovali protest proti fašizmu a vojne. V období socializmu boli v Československu podľa vzoru Sovietskeho zväzu spojené so sprievodmi.