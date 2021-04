COVID automat: Čo všetko sa od pondelka mení? Prečítajte si odpovede na najčastejšie otázky

Vyvíja sa to rýchlejšie, ako niektorí stíhajú sledovať.

Vláda má síce nastavený COVID automat, podľa ktorého chcela postupovať, no v praxi sú isté rozdiely. Od pondelka prechádzame do mixovanej červeno-bordovej fázy, s ktorou celonárodný systém nepočítal. Dôležité je, že čísla nakazených v nemocniciach klesajú a vo štvrtok tam bolo 1 441 ľudí, čo podľa pôvodných plánov znamenalo skoršie otváranie, no zatiaľ sa kompetentní rozhodli ísť o niečo pomalšie. Nový Čas zosumarizoval, aké zmeny nás čakajú od pondelka.

Mení sa niečo na nosení rúšok či respirátorov?

Nie. Stále je nutné mať v exteriéri rúško, pokiaľ ste bližšie pri iných ľuďoch ako 5 metrov, v interiéri respirátor povinne - okrem športovania.

Sú otvorené všetky školy?

Opäť to závisí od okresu. V bordových okresoch zostávajú otvorené len koncové ročníky škôl, čiže ôsmaci, deviataci a maturanti + prvý stupeň ZŠ. V červených okresoch už sú otvorené celé základné školy a v ružových môžu otvoriť aj stredné školy. Ružových regiónov je od pondelka deväť - napríklad Komárno, Nitra, Skalica či Topoľčany. Školy postupujú podľa vlastného semafora a v prípade výskytu koronavírusu sa môžu uzatvárať triedy či celé školy. Deti sa už nemusia testovať a test by nemali vyžadovať ani od rodičov, ktorí ich tam dovedú. Počas vyučovania treba mať rúško, nie respirátor.

Mení sa niečo pri reštauráciách?

Tie môžu byť po novom otvorené do 21.00 hod. rovnako ako obchodné prevádzky či fitnescentrá. Stále platí nariadenie, že je možné ponechať otvorené len terasy reštaurácií, ktoré majú voľné minimálne dve steny. Úrad hlavného hygienika upozorňuje, že od vás majú prevádzkovatelia žiadať pri vstupe test. „Prosíme zákazníkov, aby boli k prevádzkovateľom a obsluhujúcemu personálu ústretoví a po vyzvaní sa bezodkladne preukázali príslušným dokladom. Na terasu vstúpte s nasadeným rúškom/respirátorom, vydezinfikujte si ruky a takto sa usádzajte k stolu. Vo vyhláške sme neupravovali počet ani zloženie osôb za stolom na terasách,“ uviedli z ÚVZ SR. Jedlo a nápoje môžete konzumovať len posediačky.

Potrebujeme test do práce vo všetkých okresoch?

Toto nie je jasné. Minimálne v bordových regiónoch je nutné mať test starý 7 dní. V červených a ružových by jeho platnosť mala byť 14 a 21 dní, no premiér Heger hovorí, že v týchto okresoch test nepotrebujete. Rezort zdravotníctva tvrdí opak. Min. školstva vydal vlastné pravidlá, podľa ktorých učitelia (zamestnanci), potrebujú test len v bordových okresoch.

Musíme byť otestovaní pri ceste do obchodov či ku kaderníkovi?

Zrejme áno. Opäť to závisí od okresu a očakáva sa ešte spresnenie vo vyhláške hygienika. V červených a ružových okresoch je v COVID automate vyžadovaný test nie starší ako 14 dní a v bordových okresoch test 7 dní.

Môžeme navštevovať kultúrne podujatia?

Od pondelka sa majú podľa ministerky kultúry spustiť aj kultúrne podujatia. Podľa semafora, ktorý schválila vláda, sa v červených okresoch spúšťajú hromadné podujatia v interiéroch aj exteriéroch. Povolená je polovica kapacity sály, a to maximálne do 200 ľudí v exteriéri a 150 v interiéri. Všetci musia sedieť, mať rúška vonku, respirátory vnútri a byť otestovaní - PCR testom nie starším ako 72 hodín alebo antigénovým testom nie starším ako 24 hodín. Kiná zostávajú naďalej zatvorené.

Môžeme všade navštevovať športové podujatia?

Päť najvyšších profesionálnych športových súťaží dostalo výnimku. Na ich zápasy môžu prísť diváci a ich počet je v rámci skúšobného režimu nastavený na 2 000 v exteriéri a 1 000 v interiéri. Podľa hygieny sa na nich môžu zúčastniť diváci s negatívnym PCR testom nie starším ako 36 hodín a antigénovým testom nie starším ako 12 hodín. Sedieť sa dá v každom druhom rade. „Naším spoločným cieľom je overiť si v praxi efektivitu nastavených podmienok a použitia rôznych druhov testov vo vzťahu k riziku šírenia COVID-19 na hromadných podujatiach,“ uviedli.

Aké výhody majú zaočkovaní ľudia?

Tí, ktorí sú zaočkovaní, sa nemusia testovať. Pod pojmom zaočkovaný človek sa však rozumie ten človek, ktorý je minimálne 14 dní po očkovaní druhou dávkou Pfizer&Biontech, Moderna alebo 4 týždne po očkovaní prvou dávkou AstraZeneca. Testovať sa nemusíte ak ste prekonali COVID-19 v posledných 180 dňoch.