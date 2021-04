Michael Collins († 90) vyniesol na Mesiac Neila Armstronga: Zomrel najosamelejší muž z kozmu

Svet prišiel o druhého člena úspešnej trojčlennej misie Apollo 11.

Astronaut a pilot Michael Collins († 90) v roku 1969 doviedol svojich kolegov ako prvých na Mesiac. On sám okolo neho iba krúžil vo veliteľskom module. V stredu ráno však jeho rodina prezradila zdrvujúcu správu. Collins v deň svojich narodenín prehral boj s rakovinou. Do pamäti kolegov z NASA sa zapísal ako osamelý či zabudnutý muž.

Ako pilot veliteľského modulu v ňom musel zostať na obežnej dráhe, kým Neil Armstrong († 82) a Buzz Aldrin (91) urobili na Mesiaci malé kroky pre človeka, no veľké pre ľudstvo. Zostal sám približne 21 hodín. Pri čakaní pravidelne strácal spojenie s letovou kontrolou v texaskom Houstone. Dokonca aj s oboma astronautmi, keď sa jeho loď dostala nad odvrátenú stranu Mesiaca.

Hoci sa po ňom nikdy neprešiel, neľutoval to. Práve naopak, pre svoj tím predstavoval bezpečný tábor a letenku späť na Zem, s čím bol spokojný. Pred misiou Apollo 11 letel do vesmíru prvýkrát v roku 1966 s loďou Gemini 10. Stal sa štvrtým človekom a tretím Američanom, ktorý vystúpil do otvoreného vesmíru. Pri oboch výpravách v ňom strávil 11 dní. V januári 1970 odišiel z NASA a do vesmíru sa už nikdy nevrátil.

Michael Collins († 90)

Nar.: 31. 10. 1930, Rím, Taliansko

Úmrtie: 28. 4. 2021, Florida, USA

Pilot veliteľského modulu

Prvý človek s viac ako jedným výstupom do vesmíru.

Buzz Aldrin (91)

Nar.: 20. 1. 1930, Glen Ridge, New Jersey

Pilot lunárnej sondy

Prvý astronaut s doktorandským titulom z astronautiky.

Prvý na Mesiaci uskutočnil náboženský obrad, keď prijal eucharistiu.

Pristátie na Mesiaci 20. júla 1969.

Posádka Apollo 11

Neil Armstrong († 82)